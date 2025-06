Capcom привезёт на Gamescom 2025 играбельные версии Resident Evil Requiem и Onimusha: Way of the Sword

Те, кто с нетерпением ждет Resident Evil Requiem и Onimusha: Way of the Sword, смогут опробовать обе игры до запуска через пару месяцев во время Gamescom этого года.

Ранее сегодня Capcom подтвердила, что новые игры в двух классических франшизах можно будет опробовать на Gamescom этого года, который пройдет с 20 по 24 августа в Кельне, Германия, с более чем 85 игровыми демо-станциями на более чем 950 квадратных метрах. Resident Evil Requiem и Onimusha: Way of the Sword не будут единственными играми, которые издатель представит на выставке, поэтому есть вероятность, что третья игра, показанная Capcom на прошлой неделе, Pragmata, также будет доступна на Gamescom 2025.

Resident Evil Requiem выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 27 февраля 2026 года, а выход Onimusha: Way of the Sword на данный момент запланирован на 2026 год на ПК и консолях.