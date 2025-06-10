ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.6 310 оценок

Capcom привезёт на Gamescom 2025 играбельные версии Resident Evil Requiem и Onimusha: Way of the Sword

monk70 monk70

Те, кто с нетерпением ждет Resident Evil Requiem и Onimusha: Way of the Sword, смогут опробовать обе игры до запуска через пару месяцев во время Gamescom этого года.

Ранее сегодня Capcom подтвердила, что новые игры в двух классических франшизах можно будет опробовать на Gamescom этого года, который пройдет с 20 по 24 августа в Кельне, Германия, с более чем 85 игровыми демо-станциями на более чем 950 квадратных метрах. Resident Evil Requiem и Onimusha: Way of the Sword не будут единственными играми, которые издатель представит на выставке, поэтому есть вероятность, что третья игра, показанная Capcom на прошлой неделе, Pragmata, также будет доступна на Gamescom 2025.

Resident Evil Requiem выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 27 февраля 2026 года, а выход Onimusha: Way of the Sword на данный момент запланирован на 2026 год на ПК и консолях.

11
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alarmsy

А зачем вообще давать такие сильные спойлеры геймплея игрокам, когда даже после того как ты её опробуешь, будешь ждать все равно целых пол года, ладно демку игры дропнуть на площадки игровые за 1-2 месяца до релиза, это еще понять можно

SOLUS5678

Надеюсь Капком не удалит эти игры из ру региона, как было со Стеллар Блейд.