Capcom привезёт на PAX West Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword и PRAGMATA

Capcom представила свою линейку игр для PAX West 2025, которая включает в себя первые в США публичные демоверсии Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword и PRAGMATA. На PAX West 2025 фанаты также смогут посетить презентацию Capcom Presents Panel в воскресенье, 31 августа, в Главном театре Сиэтлского конференц-центра.
На Summer Game Fest 2025 Capcom представила Resident Evil Requiem как девятую игру в основной серии Resident Evil. Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
На Summer Game Fest 2025 Capcom также объявила, что Pragmata выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Опаньки, хороший повод ждать это мероприятие. Резик и Прагмата - одни их самых перспективных игр ближайших лет.
прагмата точно нет, а резик если не провалят как монхан то может быть, капком начинает сваливаться на дно как когда то реды и пообные им "крутые" конторы
Прагмата скорее всего да. Там уникальный концепт, которого пока нигде больше нет, интересно глянуть, как они это все таки реализуют. Да и резик, скорее всего, тоже, на моей памяти ни один ещё не проваливался.
Вот Pragmata мне не заехала, своим игровым процессом. На Резьбу тоже, много не рассчитываю
Что за альтернативно одарённый такие глупые заголовки придумывает. Привезёт... Ага, погрузит и на грузовике привезёт, разгружая краном.
А разве в августе обычно не проводилась ежегодно пораньше еще какая-то геймерская презентация?
На Gamescom 20 августа тоже демки будут!
Ну вот и посмотрим.
Блин как же долго ждать этот РЕ9 придётся(((((, и надо же выпустить его в самом конце зимы......в ту самую пору когда наступает весна и играть уже не хочется, отстойная дата релиза у РЕ9, вот я о чём говорю.
Мир не крутится вокруг тебя.
а что с римейком некоей старой части РЕ? Еще с год назад говорили ,что помимо новой части разрабатывается римейк, еще помню гадали - чего именно, 1/5/Откровений/Вероники. Выходит, что были просто слухи и звездешь?
Всему своё время. Думаешь Кэпком анонсирует сразу две крупные игры по одной вселенной одновременно? Это не выгодно и нецелесообразно.
а 26 нельзя чтобы полиндром был
все три игры довольно интересные особенно новый Onimusha
Жду Прагмату и Резидента. Онимуша в своё время показала самую лучшую свою часть. Третью.