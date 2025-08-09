Capcom привезёт на PAX West Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword и PRAGMATA

Capcom представила свою линейку игр для PAX West 2025, которая включает в себя первые в США публичные демоверсии Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword и PRAGMATA. На PAX West 2025 фанаты также смогут посетить презентацию Capcom Presents Panel в воскресенье, 31 августа, в Главном театре Сиэтлского конференц-центра.

На Summer Game Fest 2025 Capcom представила Resident Evil Requiem как девятую игру в основной серии Resident Evil. Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

На Summer Game Fest 2025 Capcom также объявила, что Pragmata выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.