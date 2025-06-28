Фанаты Resident Evil Requiem не теряют веры в то, что Леон все-таки появится в игре

Capcom положила конец слухам и домыслам и прямо заявила, что Леон рассматривался на роль героя в Resident Evil Requiem, но в процессе разработки это решение было изменено, поскольку Леон не вписывался в тот тип хоррора, что они хотели показать. По словам разработчиков, трудно создать хоррор-игру, где центральное место отводится Леону, так как он меньше других персонажей подвержен влиянию внезапных элементов ужаса
При том что эти заявления не вызывают сомнений, фанаты все равно не хотят верить, что Леон не появится в игре. В комментариях на Reddit можно найти множество утверждений о том, что Capcom таким образом пытается запудрить всем мохги.
Конечно, никто не отрицает, что Грейс будет играть ключевую роль в этой части, но фанаты все же надеются на то, что в игре будет вторая кампания с Леоном в роли главного героя или хотя бы пару отдельных эпизодов, где можно будет за него поиграть - согласитесь, глупо возвращаться в Раккун-Сити и не встретить в нем знакомые лица, которые были во время падения города.
В любом случае, чтобы узнать всю правду, необходимо дождаться релиза игры, который состоится 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series и PC.
Не понятно чё все теребят на Леона, он меня задолбал ещё в ремейке 4 своими кринжовыми фразочками -Круто да?))Лучше уж за бабу поиграть
Завелась машина бесконечных новостей
а если нет что тогда?
Тогда плаки плаки
Мне, лично, как то все равно. Главное, чтобы игруха вообще удалась.
Я/МЫ Леон
Так уже сравнили лицо Леона из 4 части с подбородком типа в капюшоне, получается что Леон будет у нас временным антагонистом.
Да уж лучше играть за крутого Леона, а ужасы подавать как-то иначе, чем через какого-нибудь соевого бояку (который, однако, будет выкашивать монстров и людей сотнями).
У нас уже был Итан Уинтерс, он был прекрасным персонажем, но хотелось бы чего-то нового.
В качестве могилы?
Хоспаде, чё так все фапают на него!? За всю франшизу столько времени ему уделили, но так толком, как персонажа, его не раскрыли. Скушный, безликий и безмолвный перс.