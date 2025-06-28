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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 373 оценки

Фанаты Resident Evil Requiem не теряют веры в то, что Леон все-таки появится в игре

Gruz_ Gruz_

Capcom положила конец слухам и домыслам и прямо заявила, что Леон рассматривался на роль героя в Resident Evil Requiem, но в процессе разработки это решение было изменено, поскольку Леон не вписывался в тот тип хоррора, что они хотели показать. По словам разработчиков, трудно создать хоррор-игру, где центральное место отводится Леону, так как он меньше других персонажей подвержен влиянию внезапных элементов ужаса

При том что эти заявления не вызывают сомнений, фанаты все равно не хотят верить, что Леон не появится в игре. В комментариях на Reddit можно найти множество утверждений о том, что Capcom таким образом пытается запудрить всем мохги.

Конечно, никто не отрицает, что Грейс будет играть ключевую роль в этой части, но фанаты все же надеются на то, что в игре будет вторая кампания с Леоном в роли главного героя или хотя бы пару отдельных эпизодов, где можно будет за него поиграть - согласитесь, глупо возвращаться в Раккун-Сити и не встретить в нем знакомые лица, которые были во время падения города.

В любом случае, чтобы узнать всю правду, необходимо дождаться релиза игры, который состоится 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Денис Сидоров 5

Не понятно чё все теребят на Леона, он меня задолбал ещё в ремейке 4 своими кринжовыми фразочками -Круто да?))Лучше уж за бабу поиграть

2
Carissa7517

Завелась машина бесконечных новостей

1
WerGC

а если нет что тогда?

1
Carissa7517

Тогда плаки плаки

Сергей Понащенко

Мне, лично, как то все равно. Главное, чтобы игруха вообще удалась.

1
BAZKIN

Я/МЫ Леон

Just-a-your-King

Так уже сравнили лицо Леона из 4 части с подбородком типа в капюшоне, получается что Леон будет у нас временным антагонистом.

Кей Овальд

Да уж лучше играть за крутого Леона, а ужасы подавать как-то иначе, чем через какого-нибудь соевого бояку (который, однако, будет выкашивать монстров и людей сотнями).
У нас уже был Итан Уинтерс, он был прекрасным персонажем, но хотелось бы чего-то нового.

Real Slim Shady

В качестве могилы?

Миханик Шестеренкин

Хоспаде, чё так все фапают на него!? За всю франшизу столько времени ему уделили, но так толком, как персонажа, его не раскрыли. Скушный, безликий и безмолвный перс.