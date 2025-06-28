Фанаты Resident Evil Requiem не теряют веры в то, что Леон все-таки появится в игре

Capcom положила конец слухам и домыслам и прямо заявила, что Леон рассматривался на роль героя в Resident Evil Requiem, но в процессе разработки это решение было изменено, поскольку Леон не вписывался в тот тип хоррора, что они хотели показать. По словам разработчиков, трудно создать хоррор-игру, где центральное место отводится Леону, так как он меньше других персонажей подвержен влиянию внезапных элементов ужаса

При том что эти заявления не вызывают сомнений, фанаты все равно не хотят верить, что Леон не появится в игре. В комментариях на Reddit можно найти множество утверждений о том, что Capcom таким образом пытается запудрить всем мохги.

Конечно, никто не отрицает, что Грейс будет играть ключевую роль в этой части, но фанаты все же надеются на то, что в игре будет вторая кампания с Леоном в роли главного героя или хотя бы пару отдельных эпизодов, где можно будет за него поиграть - согласитесь, глупо возвращаться в Раккун-Сити и не встретить в нем знакомые лица, которые были во время падения города.

В любом случае, чтобы узнать всю правду, необходимо дождаться релиза игры, который состоится 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series и PC.