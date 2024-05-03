Инсайд: хоррор Resident Evil 9 будет анонсирован этим летом, а релиз игры состоится в начале 2025 года

Авторитетный инсайдер Dusk Golem, который специализируется на утечках Capcom и играх серии Resident Evil, поделился обновленной информацией о новой части хоррор-франшизы. В этот раз у него хорошие новости для поклонников серии: разработчикам удалось миновать некоторый производственный кризис, и теперь Resident Evil 9 не столкнется с переносами, даже внутреннего характера. Игра будет официально анонсирована уже скоро, очень вероятно, это произойдет этим летом.
Ранее инсайдер предупреждал о серьезной задержке в разработке Resident Evil 9. Игру могли даже не анонсировать в этом году, а дата релиза серьезно сместилась. Теперь об этом можно не переживать. Dusk Golem утверждает, что Capcom удалось устранить все трудности, и теперь производство игры идет согласно ранее установленному плану.
Новая часть Resident Evil будет анонсирована в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в рамках летних презентаций в июне этого года. Релиз игры, по данным инсайдера, запланирован на начало следующего года. Согласно автору утечек, релиз Resident Evil 9 намечен на январь 2025 года.
Крутяк!!
Ам-ням-ням!
"Авторитетный инсайдер"😄
Ждем не дождемся анонса. Может повезет и системные требования озвучат?!
не думаю что требования будут запредельные. резик всегда хорошо оптимизированным выходил. на моей не самой мощной системе в 8 резике на ультра настройках 130-150 фпс.
>хоррор
Мда
Ну как всегда. Инсайд из разряда, либо анонсирую либо нет))
Знаменитый в определённых кругах "может быть" а не авторитетный инсайдер lol
Ну в принципе все логично. Большая часть игр по резику вышла именно в начале года (январь-март).
вот это ждём
Этот же тупой даун буквально пару дней назад заявлял, что Резидент Ивел 9 перенесли и вместо него теперь выйдут другой Резидент, а теперь он говорит ровно противоположное! Как ему вообще можно верить после подобного? Он такой же инсайдер как и я и любой на этом сайте, просто сидит и гадает на кофейной гуще!
Лучше бы перезапустили вообще. В крайних двух частях совсем уже переборщили с мутантами.
Переход на 1ое лицо не вызывает интереса как все части в своё время до 6ой,превратили в стандартный шутер против зомби и без кооператива.
Резидент это классика прежде всего, хочешь побегать в кооперативе играй 5-6 резидент
В Umbrella Corps 🤣🤣🤣
Которых в серии уже и нет.
Ты когда зомби последний раз видел в номерных играх? Только в 6й? Вот и играй в этот мусор, там как раз еще и кооператив имеется
RE это не про кооператив. Худшие части с 5 по 6,кооперативная ссанина для аутистов.