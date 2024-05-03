Инсайд: хоррор Resident Evil 9 будет анонсирован этим летом, а релиз игры состоится в начале 2025 года

Авторитетный инсайдер Dusk Golem, который специализируется на утечках Capcom и играх серии Resident Evil, поделился обновленной информацией о новой части хоррор-франшизы. В этот раз у него хорошие новости для поклонников серии: разработчикам удалось миновать некоторый производственный кризис, и теперь Resident Evil 9 не столкнется с переносами, даже внутреннего характера. Игра будет официально анонсирована уже скоро, очень вероятно, это произойдет этим летом.

Ранее инсайдер предупреждал о серьезной задержке в разработке Resident Evil 9. Игру могли даже не анонсировать в этом году, а дата релиза серьезно сместилась. Теперь об этом можно не переживать. Dusk Golem утверждает, что Capcom удалось устранить все трудности, и теперь производство игры идет согласно ранее установленному плану.

Новая часть Resident Evil будет анонсирована в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в рамках летних презентаций в июне этого года. Релиз игры, по данным инсайдера, запланирован на начало следующего года. Согласно автору утечек, релиз Resident Evil 9 намечен на январь 2025 года.