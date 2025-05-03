Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайших выставок

Компания Capcom на прошлой неделе выложила в сеть ролик, в котором фанаты Resident Evil разглядели скрытый тизер к девятой части серии, и с ними полностью согласен известный инсайдер и знаток хорроров Capcom.
Новая информация поступила от AestheticGamer (также известного как Dusk Golem), который уже неоднократно точно предсказывал новости, связанные с франшизой. Dusk Golem нередко делится информацией о планах Capcom, но признает, что и сам нередко публикует ложные сведения. Однако, в случае со скрытым тизером Resident Evil 9, он уверен, что кадр с поверженной деревянной конструкцией в виде цифры «9» попал в ролик RE4 не случайно.
По его словам, в компании Capcom работают опытные и умные люди, отлично осознающие всю степень заинтересованности геймеров в продолжении серии. Dusk Golem напомнил, что подобные «случайные» кадры японский разработчик уже неоднократно публиковал до начала запуска рекламных кампаний к предыдущим частям серии.
Инсайдер убежден, что нам не придется слишком долго ждать официального анонса Resident Evil 9, который может состояться на одной из приближающихся летних выставок. И хотя это звучит довольно расплывчато, слухи о предстоящей крупной выставке PlayStation Showcase лишь усилили догадки о том, что Resident Evil 9 может быть показана именно там. Если нет, то остается ряд летних мероприятий, таких как Summer Game Fest или даже Xbox showcase.
Вот это больше жду,чем всякие ЖТА,но тоже не скоро.
Жта лучше, факт.
сравнение уровня утюг лучше чем член
Неее. Смотри в жта лучше: графон, мир, сюжет, геймплей, графон, музыка, атмосфера. Это правда! Я сравнил игру с игрой , а не утюг с писькой, в чом проблема?
Разные жанры, разные компании, разные движки и т.д.
Ты прав лишь в том, что чел не очень правильное сравнение сделал
А так , сравнивать лишь трейлер и то , чего даже не анонсировали, это удел клоунов.
Если обо мне,то я не сравнивал эти игры,написал что больше жду.Мне вселенная Резика очень нравится,а в ГТА ездить тупые миссии выполнять в роли эвакуатора и прочей хрени,ни одной части не прошел,терпения не хватает.
Очередной брос самого известного балабола.
Даск Голем не инсайдер.
Сразу после Сайлент Хилла от Тоямы анонсируют
Очередной важный инсайд от известного dusk бала...извините dusk goluma. Ну теперь то уж точно можно спать спокойно. Если уж он говорит что анонсу быть, то значит так и будет. А вот если бы он не сказал, то мы бы точно бы в жизни не догадались, что Сарком уже скоро девятку анонсирует. Инсайд уровня "Сарком делает новую игру по Резиденту, я вам точно говорю, и это точно будет девятая часть, т.к. восьмая уже выходила и мы её прошли. И вообще я вам больше скажу, что её точно анонсируют. Когда? СКОРО! Я вам отвечаю!". Товарищи которые посты клепают с подобными "инсайдами" вы там не устали за ноунеймов воду таскать и лить в пустоту? Лучше бы информацию от более менее надежных инсайдеров заливали, хотя бы от тех же Lutus Fix и Declassified, которые сейчас на слуху, и инфа от которых за всё эти годы, хоть на половину да оказывалась правдивой. Там от них хоть инфа интересная есть по поводу девятки, и про геймплей и про персонажей, противников, локации и т.д. А не вот эти вот инсайды про то, что "игра выйдет, потому что должна выйти, и это точно будет девятка, потому что Сарком на картинке пару палок нарисовала в форме перевернутой римской цифры девять". Хорош постить всякие глупости, давайте сгоняйте за более интересной и важной инфой. Мы подождем.