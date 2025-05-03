Инсайдер: Capcom готовится официально представить Resident Evil 9 на одной из ближайших выставок

Компания Capcom на прошлой неделе выложила в сеть ролик, в котором фанаты Resident Evil разглядели скрытый тизер к девятой части серии, и с ними полностью согласен известный инсайдер и знаток хорроров Capcom.

Новая информация поступила от AestheticGamer (также известного как Dusk Golem), который уже неоднократно точно предсказывал новости, связанные с франшизой. Dusk Golem нередко делится информацией о планах Capcom, но признает, что и сам нередко публикует ложные сведения. Однако, в случае со скрытым тизером Resident Evil 9, он уверен, что кадр с поверженной деревянной конструкцией в виде цифры «9» попал в ролик RE4 не случайно.

По его словам, в компании Capcom работают опытные и умные люди, отлично осознающие всю степень заинтересованности геймеров в продолжении серии. Dusk Golem напомнил, что подобные «случайные» кадры японский разработчик уже неоднократно публиковал до начала запуска рекламных кампаний к предыдущим частям серии.

Инсайдер убежден, что нам не придется слишком долго ждать официального анонса Resident Evil 9, который может состояться на одной из приближающихся летних выставок. И хотя это звучит довольно расплывчато, слухи о предстоящей крупной выставке PlayStation Showcase лишь усилили догадки о том, что Resident Evil 9 может быть показана именно там. Если нет, то остается ряд летних мероприятий, таких как Summer Game Fest или даже Xbox showcase.