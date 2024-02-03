на главную
об игре
Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.3 106 оценок

Инсайдер: Capcom работает над пятью новыми играми в серии Resident Evil

AceTheKing
Новости

Известный инсайдер Dusk Golem, который ранее не раз делился правдивыми инсайдами касательно серии Resident Evil, сообщил о том, что у издательства Capcom грандиозные планы касательно их известной серии.

По его словам, в разработке у японского издательства находится целых 5 игр Resident Evil - одна из них будет Resident Evil 9. Кроме того, ранее он говорил, что одна из игр выйдет в конце 2026 - начале 2027-го года.

Пользователи предполагают, что среди этих пяти игр:

А вот два других проекта более загадочны. Некоторые люди считают, что со стороны Capcom было бы логичным шагом сделать новые ремейки Resident Evil Zero и Resident Evil с видом от третьего лица, в духе своих более поздних и успешных ремейков, чтобы привести серию к единому виду.

В любом случае, главное чтобы в погоне за количеством японский издатель не растерял высокое качество своих проектов.

25
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кей Овальд

"Код: Вероника" жду больше всего, она же на ПК вообще не выходила.

9
Legend_of_the_Hero

Я её лет 10 назад на эмуляторе проходил. Достойная часть.

0
Papa Joe

Жаль они ре3 сильно порезали.

6
Gryzolin

Не жаль ибо этот обрубок и в оригинале разрабатывался по остаточному принципу

-1
KnDiman

Если они будут держать такое же качество игр как сейчас, то я например не против.

5
Кринжовник

Revelations 3

4
xion76

0, 1 и Вероника заслуживают ремейков в духе RE2R!!

4
SSStylish
что со стороны Konami

Не знал, что Konami разработали серию Resident Evil.

1
Night Driving Avenger

5 игр Resident Evil и 0 Dino Crisis :/

0
Slaviandi

Резик Zero был душноват , но в целом хорош. Однозначно ремейк был бы интересен и 5ая часть тоже. В коопе снова пройти было бы круто в "новой обертке"

0
Navigor506

Наброс как мне кажется. Вот на фига им сразу пять игр разрабатывать если схема "Выпускаем номерную часть, затем очередной ремейк" работает как часы? К тому же у них полно других тайтлов, которые приносят деньги. На RE свет клином не сошёлся.

-1
evil_capcha

у капком дофига кто делает игры, по любому ре9 делается щас и какой нибудь ремейк ре, считай скоро будет драгон догма, в следующем году вроде монстер хантер, уверен ещё что нибудь

0