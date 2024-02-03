Инсайдер: Capcom работает над пятью новыми играми в серии Resident Evil

Известный инсайдер Dusk Golem, который ранее не раз делился правдивыми инсайдами касательно серии Resident Evil, сообщил о том, что у издательства Capcom грандиозные планы касательно их известной серии.

По его словам, в разработке у японского издательства находится целых 5 игр Resident Evil - одна из них будет Resident Evil 9. Кроме того, ранее он говорил, что одна из игр выйдет в конце 2026 - начале 2027-го года.

Пользователи предполагают, что среди этих пяти игр:

А вот два других проекта более загадочны. Некоторые люди считают, что со стороны Capcom было бы логичным шагом сделать новые ремейки Resident Evil Zero и Resident Evil с видом от третьего лица, в духе своих более поздних и успешных ремейков, чтобы привести серию к единому виду.

В любом случае, главное чтобы в погоне за количеством японский издатель не растерял высокое качество своих проектов.