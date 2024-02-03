Инсайдер: Capcom работает над пятью новыми играми в серии Resident Evil

Известный инсайдер Dusk Golem, который ранее не раз делился правдивыми инсайдами касательно серии Resident Evil, сообщил о том, что у издательства Capcom грандиозные планы касательно их известной серии.
По его словам, в разработке у японского издательства находится целых 5 игр Resident Evil - одна из них будет Resident Evil 9. Кроме того, ранее он говорил, что одна из игр выйдет в конце 2026 - начале 2027-го года.
Пользователи предполагают, что среди этих пяти игр:
- Resident Evil 9 (многочисленные слухи)
- Resident Evil 5 Remake (неоднократные намеки от Capcom)
- Resident Evil Code: Veronica X Remake (намек от продюсера из Capcom, а так же инсайд)
А вот два других проекта более загадочны. Некоторые люди считают, что со стороны Capcom было бы логичным шагом сделать новые ремейки Resident Evil Zero и Resident Evil с видом от третьего лица, в духе своих более поздних и успешных ремейков, чтобы привести серию к единому виду.
В любом случае, главное чтобы в погоне за количеством японский издатель не растерял высокое качество своих проектов.
"Код: Вероника" жду больше всего, она же на ПК вообще не выходила.
Я её лет 10 назад на эмуляторе проходил. Достойная часть.
Жаль они ре3 сильно порезали.
Не жаль ибо этот обрубок и в оригинале разрабатывался по остаточному принципу
Если они будут держать такое же качество игр как сейчас, то я например не против.
Revelations 3
0, 1 и Вероника заслуживают ремейков в духе RE2R!!
Не знал, что Konami разработали серию Resident Evil.
5 игр Resident Evil и 0 Dino Crisis :/
Резик Zero был душноват , но в целом хорош. Однозначно ремейк был бы интересен и 5ая часть тоже. В коопе снова пройти было бы круто в "новой обертке"
Наброс как мне кажется. Вот на фига им сразу пять игр разрабатывать если схема "Выпускаем номерную часть, затем очередной ремейк" работает как часы? К тому же у них полно других тайтлов, которые приносят деньги. На RE свет клином не сошёлся.
у капком дофига кто делает игры, по любому ре9 делается щас и какой нибудь ремейк ре, считай скоро будет драгон догма, в следующем году вроде монстер хантер, уверен ещё что нибудь