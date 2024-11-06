Инсайдер Dusk Golem назвал фейком недавние слухи о Resident Evil 9

Недавно появились новые слухи о будущей Resident Evil 9 , где пользователь Reddit, который предположительно работал тестером игры, заявил, что в игре будут представлены Леон и Джилл в качестве главных героев, продолжая историю мегамицелия, начатую в предыдущих играх .

Теперь известный инсайдер Dusk Golem, который уже показал себя вполне надежным, когда дело касается Capcom, прокомментировал этот слух. По его словам, этот слух является фейком и далёк от того, что он слышал об игре внутри компании.

Меня несколько раз спрашивали в разных местах о слухах Resident Evil 9 о преследователе в больнице/козлочеловеке, я также получил электронное письмо об этом несколько месяцев назад. Это фейк, насколько мне известно.



Полная прозрачность: в настоящее время я не знаю, что задержка разработки RE9 изменила в игре, поэтому сейчас я работаю с устаревшей информацией. Но это не похоже на RE9, которую я знаю, я сомневаюсь, что она стала таковой из-за задержки, и для меня это пахнет бредом.

Упоминания, сделанные Dusk Golem, относятся к тому факту, что слух утверждал, что в игре будет раздел в заброшенной больнице и что козлочеловек будет преследовать игроков, как Мистер Икс.