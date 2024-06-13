Инсайдер о Resident Evil 9: Леон и Джилл - главные герои, игра будет от 3-го лица и в ней не будет открытого мира

Сегодня поступила информация от немецкого инсайдера касательно Resident Evil 9. Инсайдера зовут Энди из Screenfire Germany. По словам Dusk Golem, Энди на самом деле был первым человеком, который слил информацию о ремейках Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica, еще за несколько месяцев до того, как Dusk Golem и IGN рассказали о них. Его источником, по-видимому, является сотрудник Capcom, с которым он подружился на мероприятии Gamescom.

Далее представлена информация, которой инсайдер поделился в ходе одного из своих стримов:

Главные роли в игре сыграют Леон и Джилл, а не только Леон;

Джилл, по-видимому, для Леона будет таким же напарником, как Шева для Криса в Resident Evil 5;

Игра будет не в полностью открытом мире, в ней есть только элементы открытого мира, так же как в Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake;

Изначально игра разрабатывалась как кооперативная игра, но после положительного приема Resident Evil 7 и Resident Evil: Village, Capcom, вероятно, сильно урезала аспект кооператива;

При рассмотрении вопроса об удалении кооператива Capcom также рассматривала возможность удаления Джилл, чтобы сосредоточиться только на Леоне и одиночной игре. Однако после того, как роль Джилл в Resident Evil 5 итак была сильно сокращена, разработчики посчитали несправедливым снова ее убирать. Инсайдер на 100% уверен, что Джилл по-прежнему присутствует в игре как один из главных героев, но не уверен, какую роль она сыграет с точки зрения игрового процесса;

Инсайдер упомянул, что если в игре всё еще планируется кооператив, то он не знает, как Capcom его спроектирует. Это может быть как Resident Evil 5 и Resident Evil 6, или как Resident Evil 0, или и вовсе может оказаться двумя отдельными кампаниями за каждого персонажа;

Он не знает кто станет второстепенными персонажами игры, но подозревает, что это, скорее всего, Барри для Джилл и Ада для Леона;

Говорит, что Resident Evil 9 не будет фокусироваться на Blue Umbrella и, вероятно, не на клиффхэнгере BSAA в конце Resident Evil: Village. Если клиффхэнгер BSAA будет рассмотрен, это будет лишь небольшой частью игры;

Игра будет от третьего лица, но он подозревает, что вид от первого лица будет добавлен позже. (случай похож на The Evil Within 2);

Враги в игре будут быстрыми и более агрессивными зомби, поскольку медленные, неуклюжие зомби больше не будут представлять угрозы для Джилл или Леона;

Он сказал, что единственные персонажи, которые защищены от смерти - это Крис, Джилл, Леон и Клэр. Все остальные (включая Барри, Ребекку и даже Аду) могут быть убиты, если того потребует история. Он подозревает, что это может быть одной из причин, по которой Барри может появиться в Resident Evil 9. Из-за его возраста окно использования персонажа ограничено, поэтому, возможно, Capcom захочет дать ему еще одно последнее появление, прежде чем завершить его историю;

Resident Evil 5 Remake находился в стадии подготовки к производству, но в конечном итоге был отложен (но не отменен) до тех пор, пока Capcom не разберется, что делать с возможными спорами о расизме из-за игры;

Говорит, что Capcom объявила о создании ремейка Resident Evil 6, но никто не проявил интереса к проекту, поэтому он был отменен и, скорее всего, никогда не выйдет;

Также он упомянул, что каждая команда/режиссер не связаны сюжетом или завязками, которые были в предыдущей игре. Они могут рассказать любую историю, которую хотят, и использовать персонажей, которых хотят. Вот почему так много неразрешенных интриг и персонажей, которые представлены и больше никогда не появляются;

Говорит, что Шева или Хелена вряд ли когда-либо появятся снова;

По слухам, релиз Resident Evil 9 запланирован на конец 2025-го/начало 2026-го года.