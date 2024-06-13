Инсайдер о Resident Evil 9: Леон и Джилл - главные герои, игра будет от 3-го лица и в ней не будет открытого мира

Сегодня поступила информация от немецкого инсайдера касательно Resident Evil 9. Инсайдера зовут Энди из Screenfire Germany. По словам Dusk Golem, Энди на самом деле был первым человеком, который слил информацию о ремейках Resident Evil 0 и Resident Evil: Code Veronica, еще за несколько месяцев до того, как Dusk Golem и IGN рассказали о них. Его источником, по-видимому, является сотрудник Capcom, с которым он подружился на мероприятии Gamescom.
Далее представлена информация, которой инсайдер поделился в ходе одного из своих стримов:
- Главные роли в игре сыграют Леон и Джилл, а не только Леон;
- Джилл, по-видимому, для Леона будет таким же напарником, как Шева для Криса в Resident Evil 5;
- Игра будет не в полностью открытом мире, в ней есть только элементы открытого мира, так же как в Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake;
- Изначально игра разрабатывалась как кооперативная игра, но после положительного приема Resident Evil 7 и Resident Evil: Village, Capcom, вероятно, сильно урезала аспект кооператива;
- При рассмотрении вопроса об удалении кооператива Capcom также рассматривала возможность удаления Джилл, чтобы сосредоточиться только на Леоне и одиночной игре. Однако после того, как роль Джилл в Resident Evil 5 итак была сильно сокращена, разработчики посчитали несправедливым снова ее убирать. Инсайдер на 100% уверен, что Джилл по-прежнему присутствует в игре как один из главных героев, но не уверен, какую роль она сыграет с точки зрения игрового процесса;
- Инсайдер упомянул, что если в игре всё еще планируется кооператив, то он не знает, как Capcom его спроектирует. Это может быть как Resident Evil 5 и Resident Evil 6, или как Resident Evil 0, или и вовсе может оказаться двумя отдельными кампаниями за каждого персонажа;
- Он не знает кто станет второстепенными персонажами игры, но подозревает, что это, скорее всего, Барри для Джилл и Ада для Леона;
- Говорит, что Resident Evil 9 не будет фокусироваться на Blue Umbrella и, вероятно, не на клиффхэнгере BSAA в конце Resident Evil: Village. Если клиффхэнгер BSAA будет рассмотрен, это будет лишь небольшой частью игры;
- Игра будет от третьего лица, но он подозревает, что вид от первого лица будет добавлен позже. (случай похож на The Evil Within 2);
- Враги в игре будут быстрыми и более агрессивными зомби, поскольку медленные, неуклюжие зомби больше не будут представлять угрозы для Джилл или Леона;
- Он сказал, что единственные персонажи, которые защищены от смерти - это Крис, Джилл, Леон и Клэр. Все остальные (включая Барри, Ребекку и даже Аду) могут быть убиты, если того потребует история. Он подозревает, что это может быть одной из причин, по которой Барри может появиться в Resident Evil 9. Из-за его возраста окно использования персонажа ограничено, поэтому, возможно, Capcom захочет дать ему еще одно последнее появление, прежде чем завершить его историю;
- Resident Evil 5 Remake находился в стадии подготовки к производству, но в конечном итоге был отложен (но не отменен) до тех пор, пока Capcom не разберется, что делать с возможными спорами о расизме из-за игры;
- Говорит, что Capcom объявила о создании ремейка Resident Evil 6, но никто не проявил интереса к проекту, поэтому он был отменен и, скорее всего, никогда не выйдет;
- Также он упомянул, что каждая команда/режиссер не связаны сюжетом или завязками, которые были в предыдущей игре. Они могут рассказать любую историю, которую хотят, и использовать персонажей, которых хотят. Вот почему так много неразрешенных интриг и персонажей, которые представлены и больше никогда не появляются;
- Говорит, что Шева или Хелена вряд ли когда-либо появятся снова;
По слухам, релиз Resident Evil 9 запланирован на конец 2025-го/начало 2026-го года.
Радует что они к 3 лицу вернутся. А вся эта ветка с Итаном даже не упоминается
Ужасное решение играть от 3 лица. Ветка итана как бы закончилась на деревне.
Забавно, да? Ньюфаги называют меня сумасшедшим когда я критикую номерные игры серии и пишу это, а оказывается я прав
Но я не обижаюсь. Просто они не разбираются в серии и не видят куда она катится. Им хочется просто жрать бренд и кидаться на каждого здравомыслящего
Лол. Эти игры больше резидент чем то что выходило после четвёрки) Кооперативное позорище в которое скатилась серия до выхода семëрки чуть её не убило. Качество этих игр было на уровне богомерзких фанфиков от Пола Андерсона..
Слава богу капком одумались. И не стали слушать дурачков, которые бомбили от седьмой части потому что "ко ко ко куколда лëнчика неть, с вертухи не бъëт ко ко ко"
Ну это правда что тебя так называют. Потому что ты не разбираешся в серии и пишешь такой бред.
Пусть в ремейки Пятой сделают возможность менять цвет кожи у врагов в настройках.
И Ада, как же Леон без Ады, а в 10-й части главным героем будет сын Леона и Ады.
19я новостей по RE9 на сайте и все слухи и инфа от "инсайдеров".
Так Леону под полтинник будет. Интересно будет на него посмотреть.
"Игра будет от третьего лица"
Слава богу
Не от 1го тогда сразу предзакас,после провала 6ой и уход в шутан вообще серию обидели.
бред пишеш 7 часть шедевр как по мне!
РЕ5 вообще лучше не трогать, по сей день там все нормально с графикой и тем более РЕ6 она и так провальной была.
да не фига не нормально,уже уставше выглядит и мыльно.
Выглядит как сборник мечт тру фанатов Резика, но если вся эта инфа близка к реальности, то я даже рассмотрю возможность как нибудь купить эту игру (несмотря на поганый Re Engine).
И в чем же он поганый?
В смысле чем? У меня аж глаза щиплет от мыльности картинки и это в темени, где он лучше всего себя показывает. А от дневной картинки так и вообще дурно становится глядя на огромные полигоны, лесенки и повсеместное мыло.
Раньше Санта Барбару смотрели, щас вот это. Ничего не меняется среди рода людского, ничего.
Ты о чём?