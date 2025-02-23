Инсайдер: Resident Evil 9 перенесена на 2026 год, но игру покажут уже скоро

Инсайдер LutusFix, который ранее утверждал о своём участии в закрытом тестировании Resident Evil 9, рассказал про серьезные перестановки в планах разработчиков. Несмотря на первоначальный план и уже готовую маркетинговую стратегию, релиз игры перенесли на 2026 год. Хотя изначально хоррор хотели выпустить во второй половине 2025 года, однако в Capcom решили дать больше времени на разработку и полировку.

Как отмечает автор утечки, маркетинговая стратегия Resident Evil 9 изначально была рассчитана на выпуск в 2025 году. В начале этого внутри Capcom произошла активная дискуссия по итогу которой было решено перенести проект. Что стало основной причиной для этого пока не совсем ясно, вероятно на это решение повлияло совокупность внешних факторов и желание дать больше времени на разработку

Ранее LutusFix утверждал, что в мае 2024 года он участвовал в закрытом тесте RE9, где проходил фрагмент игры за Джилл Валентайн. Действие разворачивалось в заброшенном госпитале, наполненном зомби и новыми видами монстров. Врагов среди которых был новый тип Охотников, а также некий преследователь, динамически выслеживающий игрока, как Мистер Икс или Немезис. По его словам, по атмосфере игра напоминала ремейк Resident Evil 2.

Вот, что еще рассказал LutusFix о Resident Evil 9:

В маркетинговых материалах замечен Леон Кеннеди, внешне напоминающий версию из RE4 Remake, но с более зрелым обликом.

Blue Umbrella сыграет важную роль в сюжете.

Лунный культ и оккультные элементы, по данным инсайдера, не являются центральной темой игры.

Название "Resident Evil: Apocalypse" активно обсуждается в Capcom и, скорее всего, останется финальным.

В игре появятся новые виды гранат – дымовые и звуковые, последние можно будет использовать для отвлечения особо агрессивных монстров.

Capcom планирует еще два тестирования в ближайшие полгода.

RE Engine достиг предела своих возможностей, поэтому RE9 может стать одной из последних игр серии на этом движке. В будущем студия планирует перейти на REX Engine.

Проект называют "самым масштабным survival horror в истории франшизы".

Официально Resident Evil 9 была анонсирована в июле 2024 года, тогда стало известно, что игру возглавляет Коси Наканиши, геймдиректор Resident Evil 7. Однако с тех пор Capcom не делилась новыми подробностями о проекте.