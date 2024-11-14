Инсайдер считает, что Capcom могут анонсировать Resident Evil 9 до конца года

Инсайдер Lunatic Ignus считает, что в декабре Capcom может анонсировать новую игру во франшизе Resident Evil.

По мнению Lunatic Ignus, несмотря на то, что Capcom сейчас сосредоточена на релизе предстоящей Monster Hunter: Wilds, есть большая вероятность того, что анонс новой Resident Evil все же состоится до конца этого года.

Возможно, что издатель сделает анонс на предстоящей The Game Awards, которая пройдет 12 декабря.