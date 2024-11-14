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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.3 193 оценки

Инсайдер считает, что Capcom могут анонсировать Resident Evil 9 до конца года

AceTheKing
Новости

Инсайдер Lunatic Ignus считает, что в декабре Capcom может анонсировать новую игру во франшизе Resident Evil.

По мнению Lunatic Ignus, несмотря на то, что Capcom сейчас сосредоточена на релизе предстоящей Monster Hunter: Wilds, есть большая вероятность того, что анонс новой Resident Evil все же состоится до конца этого года.

Возможно, что издатель сделает анонс на предстоящей The Game Awards, которая пройдет 12 декабря.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Пускай делают тихо и спокойно , и тщательно - без лишнего шума, нафиг этот не нужный пиар-маркетинг! Нужна качественная игра, а не кусок тухлятины.

1
ZAUSA

Если там, в анонсе, сразу не будет какой-нибудь "Леди Попеску-Сисеску" или "MILF из прошлых частей", то я даже не знаю, на что они рассчитывают.

0
SERGEY-SP

пох!

-8
Roman123sadsaeqw

Было бы пох, не заходил бы в эту новость)) Маленький, токсичный врунишка)

1