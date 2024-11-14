Инсайдер считает, что Capcom могут анонсировать Resident Evil 9 до конца года

Инсайдер Lunatic Ignus считает, что в декабре Capcom может анонсировать новую игру во франшизе Resident Evil.
По мнению Lunatic Ignus, несмотря на то, что Capcom сейчас сосредоточена на релизе предстоящей Monster Hunter: Wilds, есть большая вероятность того, что анонс новой Resident Evil все же состоится до конца этого года.
Возможно, что издатель сделает анонс на предстоящей The Game Awards, которая пройдет 12 декабря.
Пускай делают тихо и спокойно , и тщательно - без лишнего шума, нафиг этот не нужный пиар-маркетинг! Нужна качественная игра, а не кусок тухлятины.
Если там, в анонсе, сразу не будет какой-нибудь "Леди Попеску-Сисеску" или "MILF из прошлых частей", то я даже не знаю, на что они рассчитывают.
пох!
Было бы пох, не заходил бы в эту новость)) Маленький, токсичный врунишка)