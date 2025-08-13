ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 408 оценок

Инсайдер сообщает, что после Resident Evil Requiem Леон Кеннеди навсегда исчезнет из сюжета серии

monk70 monk70

Инсайдер Resident Evil AestheticGamer, более известный как Dusk Golem, поделился новыми подробностями о прошлом и будущем хоррор-франшизы от Capcom. В своей публикации в Twitter/X он рассказал, что захватывающие концовки Resident Evil 3 Remake и Resident Evil Village изначально были задуманы как завязка сюжета к ныне отменённой версии Resident Evil 9. Эта отменённая версия, как сообщалось, была многопользовательской игрой, действие которой разворачивалось в Сингапуре, и какое-то время находилась на ранней стадии разработки.

По словам Dusk Golem, сцена, в которой Джилл Валентайн добывает флакон в конце Resident Evil 3 Remake, а также появление солдата BSAA в конце Village, должны были быть связаны с этим проектом. Он отметил, что серия имеет долгую историю неразрешённых интриг, приведя в пример такие моменты, как тизер Джейка в Resident Evil 6 и последние кадры Натальи Вескер в Revelations 2, многие из которых были либо заброшены, либо значительно изменены в процессе разработки.

Переходя к предстоящим релизам, Dusk Golem подтвердил, что Resident Evil Requiem, как ожидается, станет последним крупным появлением Леона С. Кеннеди в хронологии серии, хотя персонаж может ещё появиться в будущих фильмах и более ранних историях. Леон разделит центр внимания с новой героиней Грейс Эшкрофт, агентом ФБР, расследующей загадочные смерти в отеле. Оба персонажа сыграют важные роли, хотя игра позиционируется как проводы Леона.

Capcom планирует представить Requiem на открытии Gamescom 19 августа, после чего 20 августа будет снято пресс-эмбарго. Игра также будет представлена на Tokyo Game Show в следующем месяце.

Resident Evil Requiem получит "эксклюзивный новый взгляд" на открытии Gamescom

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

18
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Вот бы Голем со своими инсруйдерами навсегда исчез из новостных лент...

12
BaGa-HaCkEr

Известный балабол утверждает, бла-бла-бла.

Эта чувырла ворует у реальных инсайдеров инфу, все перемешивает и выдает как за свое.

Пора уже такие посты на PG сносить к чертовой бабушке как дезинформацию.

6
MonochromeRose

Если они продолжат развивать историю Розы (т.е. с 2037 года и позже), решение избавиться от старичков франшизы или оставить им роль в виде небольшого камео звучит вполне логично.

4
pandore

его и там НЕ БУДЕТ.

2
SOLUS5678

Сомнительный "инсайд".)

1
DisciplinedKendric

Леон станет злодеем

1
LethalApple

Я не знаю кто еще этому клоуну верит.
Скорее поверю что выпустят еще пару игр из главной серии, а потом попросту перезапустят все к чертям с самого начала, чем то что забросят старичков - сколько бы лет ни прошло. Джилл уже сделали нестареющей из-за вируса, с остальными тоже что-нить придумают.