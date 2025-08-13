Инсайдер сообщает, что после Resident Evil Requiem Леон Кеннеди навсегда исчезнет из сюжета серии

Инсайдер Resident Evil AestheticGamer, более известный как Dusk Golem, поделился новыми подробностями о прошлом и будущем хоррор-франшизы от Capcom. В своей публикации в Twitter/X он рассказал, что захватывающие концовки Resident Evil 3 Remake и Resident Evil Village изначально были задуманы как завязка сюжета к ныне отменённой версии Resident Evil 9. Эта отменённая версия, как сообщалось, была многопользовательской игрой, действие которой разворачивалось в Сингапуре, и какое-то время находилась на ранней стадии разработки.

По словам Dusk Golem, сцена, в которой Джилл Валентайн добывает флакон в конце Resident Evil 3 Remake, а также появление солдата BSAA в конце Village, должны были быть связаны с этим проектом. Он отметил, что серия имеет долгую историю неразрешённых интриг, приведя в пример такие моменты, как тизер Джейка в Resident Evil 6 и последние кадры Натальи Вескер в Revelations 2, многие из которых были либо заброшены, либо значительно изменены в процессе разработки.

Переходя к предстоящим релизам, Dusk Golem подтвердил, что Resident Evil Requiem, как ожидается, станет последним крупным появлением Леона С. Кеннеди в хронологии серии, хотя персонаж может ещё появиться в будущих фильмах и более ранних историях. Леон разделит центр внимания с новой героиней Грейс Эшкрофт, агентом ФБР, расследующей загадочные смерти в отеле. Оба персонажа сыграют важные роли, хотя игра позиционируется как проводы Леона.

Capcom планирует представить Requiem на открытии Gamescom 19 августа, после чего 20 августа будет снято пресс-эмбарго. Игра также будет представлена на Tokyo Game Show в следующем месяце.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.