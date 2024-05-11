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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.2 141 оценка

Инсайдер уточнил, что Леон Кеннеди станет главным героем Resident Evil 9

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9. Тем не менее, в предыдущем слухе была неоднозначная информация - утверждалось, что Леон Кеннеди станет главным героем только пролога игры, что было довольно странно.

Сегодня инсайдер решил уточнить информацию: Леон Кеннеди станет главным героем всей игры, а не только пролога. Таким образом, персонаж станет единственным главным героем новой части Resident Evil впервые с 2005-го года, когда вышла Resident Evil 4.

По слухам, Capcom может анонсировать Resident Evil 9 уже в ближайшее время, а выход игры запланирован на 2025-й год.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
DanteVesker

Скорее бы анонс.

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Пользователь ВКонтакте

мне. пнх // Vengel Bryde

-2
wianewa

Да я ваще хз чё вокруг него пляшут. Он же блин ещё по факту курсант, но каким-то боком в 4й части уже мега агент правительства.

0
Pravdarub wianewa

Вообще не мега. Лëнчик - салобон. Выполнил пару заданий с раузером, а похищение дочки презика его первое самостоятельное задание.

0
SleepyGamer

Жаль, что не код вероника сначала. Хотя понятно, почему - два ремейка подряд выглядело бы странно.

0
WishMe1uck

Афтор, а как же 6 часть серии? где треть игры мы играем за этого персонажа?

-2
SEV DRAKE

потому что 6 часть это что то не подобающее.

-2
Sludverton

6 части несколько героев на выбор, сюжет еже переплетается. И написано единственным главным героем

0
Озверин

скорее бы трейлер. оценить вайб этого всего. должен быть закос под RE4... но от первого лица.

-3
K0t Felix

Думаю, на конфе Сони в этом месяце анонсируют

0