Инсайдер уточнил, что Леон Кеннеди станет главным героем Resident Evil 9

Недавно стало известно о том, что Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9. Тем не менее, в предыдущем слухе была неоднозначная информация - утверждалось, что Леон Кеннеди станет главным героем только пролога игры, что было довольно странно.

Сегодня инсайдер решил уточнить информацию: Леон Кеннеди станет главным героем всей игры, а не только пролога. Таким образом, персонаж станет единственным главным героем новой части Resident Evil впервые с 2005-го года, когда вышла Resident Evil 4.

По слухам, Capcom может анонсировать Resident Evil 9 уже в ближайшее время, а выход игры запланирован на 2025-й год.