Инсайдер уточнил, что Леон Кеннеди станет главным героем Resident Evil 9

Недавно стало известно о том, что Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9. Тем не менее, в предыдущем слухе была неоднозначная информация - утверждалось, что Леон Кеннеди станет главным героем только пролога игры, что было довольно странно.
Сегодня инсайдер решил уточнить информацию: Леон Кеннеди станет главным героем всей игры, а не только пролога. Таким образом, персонаж станет единственным главным героем новой части Resident Evil впервые с 2005-го года, когда вышла Resident Evil 4.
По слухам, Capcom может анонсировать Resident Evil 9 уже в ближайшее время, а выход игры запланирован на 2025-й год.
Скорее бы анонс.
мне. пнх // Vengel Bryde
Да я ваще хз чё вокруг него пляшут. Он же блин ещё по факту курсант, но каким-то боком в 4й части уже мега агент правительства.
Вообще не мега. Лëнчик - салобон. Выполнил пару заданий с раузером, а похищение дочки презика его первое самостоятельное задание.
Жаль, что не код вероника сначала. Хотя понятно, почему - два ремейка подряд выглядело бы странно.
Афтор, а как же 6 часть серии? где треть игры мы играем за этого персонажа?
потому что 6 часть это что то не подобающее.
6 части несколько героев на выбор, сюжет еже переплетается. И написано единственным главным героем
скорее бы трейлер. оценить вайб этого всего. должен быть закос под RE4... но от первого лица.
Думаю, на конфе Сони в этом месяце анонсируют