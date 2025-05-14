Известный инсайдер "на 100 %" уверен, что Capcom представит Resident Evil 9 в этом году

Последние несколько лет компания Capcom не перестает радовать поклонников франшизы Resident Evil и поклонников, по слухам, важное событие — по словам известного инсайдера Dusk Golem, Capcom представит Resident Evil 9 уже в этом году и он уверен в этом «на 100%». Долгожданная игра, по его словам, выйдет в 2026 году и станет самой масштабной частью в истории франшизы.
По информации инсайдера, официальное объявление может состояться либо на Summer Game Fest 2025, либо на The Game Awards в декабре. Пока точные сроки релиза не подтверждены, но игра может появиться как в первой, так и во второй половине 2026 года. Впрочем, если учесть выход GTA 6, запланированный на май, логичным шагом для Capcom станет перенос Resident Evil 9 на вторую половину года, чтобы избежать прямой конкуренции.
Также сообщается, что внутренняя команда Capcom ранее отложила релиз, решив дать проекту больше времени для шлифовки. Это будет первая столь долгая пауза между играми основной серии с 2017 года, когда Resident Evil 7 перезапустила серию, предложив свежий взгляд на жанр.
Инсайдер подчёркивает, что Resident Evil 9 — крайне амбициозный проект, который, по слухам, будет не просто продолжением, а масштабным переосмыслением всей линейки. Вдобавок ожидается возвращение одного из самых любимых героев — Леона Кеннеди в роли главного персонажа.
Вы меня простите, но резик - это тупое неструктурированное умно, возведённое в куб -классику, ясен пень не трогаем, там всё шикарно, для своего времени
Больше подходит под описание инсайдов Даск Голема.
Опять дебильные новости от dusk golem. Уже всем очевидно что в начале июня анонсируют новый RE.
да бан давно пора давать тупорылым которые ссылаются на этого известного "инсайдера"
Гениально. Ещё бы сказал что-то типа "Resident evil 9 выйдет в течении следующих 10 лет, уверен в этом на 100%"
В кавычки нужно было брать не "сто процентов", а слово "инсайдер".
не "сто процентов", а слово "инсайдер".
ссылаться на инсайд от даск голема это как облиться мочой
Хватит уже постить всё, что высрет этот "инсайдер"!
Да тут инсайдером не нужно быть )) и так понятно что франшиза приносит прибыль, что-то да выйдет ))
Не на Summer Game Fest не на The Game Awards не будет анонса RE9. Анонс будет на мероприятии Сони, а потом в рамках отдельного шоукейса. Свовсем скоро.
Когда вижу сочетание "известный инсайдер" и "RE" сразу понимаю что речь о Даск Големе... и сразу скипаю текст, ибо он балабол легендарного уровня. Остальным советую делать также
И когда вдруг перенесут GTA 6 снова , то опять начнётся котовасия с переносами других проектов.
Если бы каждый такой 100%-ый инсайдер ставил на кон свой йух, то таких инсайдеров можно было бы по пальцам руки пересчитать.
Согласен на все "100%".
до лaмпочки на нее старые лучше
С такой формулировкой тут каждый может быть инсайдером.)))) Кстати, возможно в этом месяце Сони проведёт какое нибудь мероприятие так как на начало июня запланирован выход Стеллар Блейд.