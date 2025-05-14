Известный инсайдер "на 100 %" уверен, что Capcom представит Resident Evil 9 в этом году

Последние несколько лет компания Capcom не перестает радовать поклонников франшизы Resident Evil и поклонников, по слухам, важное событие — по словам известного инсайдера Dusk Golem, Capcom представит Resident Evil 9 уже в этом году и он уверен в этом «на 100%». Долгожданная игра, по его словам, выйдет в 2026 году и станет самой масштабной частью в истории франшизы.

По информации инсайдера, официальное объявление может состояться либо на Summer Game Fest 2025, либо на The Game Awards в декабре. Пока точные сроки релиза не подтверждены, но игра может появиться как в первой, так и во второй половине 2026 года. Впрочем, если учесть выход GTA 6, запланированный на май, логичным шагом для Capcom станет перенос Resident Evil 9 на вторую половину года, чтобы избежать прямой конкуренции.

Также сообщается, что внутренняя команда Capcom ранее отложила релиз, решив дать проекту больше времени для шлифовки. Это будет первая столь долгая пауза между играми основной серии с 2017 года, когда Resident Evil 7 перезапустила серию, предложив свежий взгляд на жанр.

Инсайдер подчёркивает, что Resident Evil 9 — крайне амбициозный проект, который, по слухам, будет не просто продолжением, а масштабным переосмыслением всей линейки. Вдобавок ожидается возвращение одного из самых любимых героев — Леона Кеннеди в роли главного персонажа.