ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 380 оценок

Модель Ройя Афина рассказала, что играет одну из героинь в Resident Evil Requiem

Gutsz Gutsz

На фоне продолжающегося ажиотажа вокруг Resident Evil Requiem, новая деталь о составе актеров вызвала бурное обсуждение среди поклонников серии. Как выяснилось недавно, модель и актриса Ройя Афина подтвердила в соцсетях, что её внешность и мимика были использованы в игре. Судя по её заявлению, она стала одной из женских референсов и приняла участие в полном цикле захвата движений и сканирования лица для будущего персонажа.

Однако, несмотря на формулировку "играбельного персонажа", многие фанаты сомневаются, что Афина исполняет роль главной героини по имени Грейс, которая ранее уже была представлена в официальных материалах. С большой долей вероятности, её персонаж ещё не был показан публике. По словам самой Афины, она может играть NPC, но принимая во внимание степень вовлеченности в производство — от 3D-скана до анимации — скорее всего речь идёт о важной второстепенной роли или даже антагонисте.

Напомним, ранее стало известно о внутреннем прототипе Resident Evil Requiem, где был реализован многопользовательский режим в открытом мире.

В Resident Evil Requiem мог появиться онлайн-режим в открытом мире - оцениваем кадры отменённого прототипа хоррора

Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

12
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Tiger Goose

Ну, с почином. Насколько я понимаю, это её первое появление в видеоиграх.

5
UnwaveringGlenn

Ля какая крашиха на 1й фотке, я б ей вдул.

3
NKillaz

Ты бы всем вдул.

XpeH_B_naJIbTo
1
matrixua

давай доставай правую руку или ты ногой больше любишь?))))

askazanov

Красивая!)

Пользователь ВКонтакте

Она играет на ультрах героиню? 🤷‍♂️ // Nvidia Power

Athina

Какая ещё Ройя Афина? АФИНА РОЙ!

Xndr DeKoz

кто это?