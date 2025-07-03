Модель Ройя Афина рассказала, что играет одну из героинь в Resident Evil Requiem

На фоне продолжающегося ажиотажа вокруг Resident Evil Requiem, новая деталь о составе актеров вызвала бурное обсуждение среди поклонников серии. Как выяснилось недавно, модель и актриса Ройя Афина подтвердила в соцсетях, что её внешность и мимика были использованы в игре. Судя по её заявлению, она стала одной из женских референсов и приняла участие в полном цикле захвата движений и сканирования лица для будущего персонажа.

Однако, несмотря на формулировку "играбельного персонажа", многие фанаты сомневаются, что Афина исполняет роль главной героини по имени Грейс, которая ранее уже была представлена в официальных материалах. С большой долей вероятности, её персонаж ещё не был показан публике. По словам самой Афины, она может играть NPC, но принимая во внимание степень вовлеченности в производство — от 3D-скана до анимации — скорее всего речь идёт о важной второстепенной роли или даже антагонисте.

Напомним, ранее стало известно о внутреннем прототипе Resident Evil Requiem, где был реализован многопользовательский режим в открытом мире.

Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.