На Summer Game Fest 2025 поздравили франшизу Resident Evil с 30-летием... и на этом всё (нет)

Накануне Summer Game Fest 2025 сеть буквально взорвалась слухами и утечками о скором анонсе Resident Evil 9. Внутренние инсайдеры, неоднозначные намёки Capcom и недавние обновления торговых марок — всё указывало на то, что новая глава культового хоррора вот-вот будет представлена публике. Однако, вопреки ожиданиям, ни логотипа, ни трейлера, ни даже короткого тизера Resident Evil 9 на шоу показано не было.

Примечание: игру анонсировали под конец трансляции Summer Game Fest

Вместо долгожданного анонса зрители получили запоздалое поздравление с приближающимся 30-летием серии. В коротком ролике актриса Мэгги Робертсон — голос и образ Леди Димитреску из Resident Evil Village — исполнила праздничную версию «Happy Birthday», после чего передала слово продюсеру Джуну Такеучи. Он отметил, что работа над новой частью действительно идёт: «только моргнёшь — и всё будет готово». Впрочем, никаких конкретных подробностей он не сообщил.

Таким образом, Resident Evil 9 остаётся в тени, и Capcom, похоже, предпочитает отметить юбилей франшизы в более спокойном ключе. Новую часть покажут тогда, когда игра будет к этому готова.