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Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.5 260 оценок

На Summer Game Fest 2025 поздравили франшизу Resident Evil с 30-летием... и на этом всё (нет)

Gutsz Gutsz

Накануне Summer Game Fest 2025 сеть буквально взорвалась слухами и утечками о скором анонсе Resident Evil 9. Внутренние инсайдеры, неоднозначные намёки Capcom и недавние обновления торговых марок — всё указывало на то, что новая глава культового хоррора вот-вот будет представлена публике. Однако, вопреки ожиданиям, ни логотипа, ни трейлера, ни даже короткого тизера Resident Evil 9 на шоу показано не было.

Примечание: игру анонсировали под конец трансляции Summer Game Fest

Сюрприз Summer Game Fest 2025: жуткий и загадочный трейлер Resident Evil: Requiem

Вместо долгожданного анонса зрители получили запоздалое поздравление с приближающимся 30-летием серии. В коротком ролике актриса Мэгги Робертсон — голос и образ Леди Димитреску из Resident Evil Village — исполнила праздничную версию «Happy Birthday», после чего передала слово продюсеру Джуну Такеучи. Он отметил, что работа над новой частью действительно идёт: «только моргнёшь — и всё будет готово». Впрочем, никаких конкретных подробностей он не сообщил.

Таким образом, Resident Evil 9 остаётся в тени, и Capcom, похоже, предпочитает отметить юбилей франшизы в более спокойном ключе. Новую часть покажут тогда, когда игра будет к этому готова.

11
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
monk70

Удаляйте. Показали РЕ9 Реквием.

15
MistaSpider

Максимально унылое зрелище, а не презентация

5
Dusty Rust

атомик харт и резик норм, че еще надо

1
kaiberserk

Вот поэтому не стоит спешить с новостями)

5
weruss ssurew

не правда

3
Господин Никто

Уровень троллинга от Капком over9000!!!

1
Souljahsta

Поздравляю всех,мы выиграли!

1
vidyssss

Пост неактуален

1
Carissa7517

Проджекты поучились бы у них, из каждой щели треп от них, а толку ни

Punisher1

Они стебутся походу над фанатами вместе с даск големом 🤣🤣🤣

Лапка Трунькавич

не все это было прогревом

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