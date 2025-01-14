Нас ждет анонс Resident Evil 9? По слухам, на Xbox Developer Direct покажут новую часть японской "легендарной" франшизы

Третья ежегодная презентация Xbox Developer Direct от Microsoft, назначенная на 23 января, продолжает обрастать слухами. Помимо уже подтверждённых проектов (South of Midnight, DOOM: The Dark Ages и Clair Obscur: Expedition 33), внимание публики привлекла загадочная «совершенно новая игра другой студии».

Согласно отчёту Windows Central, речь может идти о новой части «легендарной» японской франшизы. Название IP пока не раскрыто, но известно, что у него многолетняя история, и его возвращение порадует давних фанатов. Это может быть что угодно: Persona, Resident Evil или даже давно забытая серия, вроде Ninja Gaiden.

Microsoft уже не раз подчеркивала стремление привлекать японских разработчиков к своим проектам, так что возможный анонс новой игры из культового японского IP кажется вполне логичным шагом.

Остаётся ждать 23 января, чтобы узнать, каким будет это долгожданное возвращение.