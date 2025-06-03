Несколько источников подтвердили, что Capcom представит Resident Evil 9 на этой неделе

Хотя Capcom подтвердила, что следующая часть франшизы Resident Evil (назовем её Resident Evil 9, поскольку Capcom еще не дала ей надлежащего названия) находится в разработке, о ней буквально нет никакой информации. Это должно измениться на этой неделе, поскольку источники портала MP1st узнали, что игра будет представлена на этой неделе.
Не так давно канал YouTube-канал Screenfire Gaming упомянул, что Resident Evil 9 будет показана на Summer Game Fest 6 июня.
Следующая информация, конечно, предоставляется без гарантии, так как я понятия не имею, изменится ли что-то или как это вообще будет выглядеть, но мы увидим первый трейлер Resident Evil 9 на Summer Game Fest 6 июня 2025 года, а релиз запланирован на первый квартал 2026 года. Я подозреваю, что это будет в конце марта, на 30-ю годовщину, потому что Capcom упомянула в своем отчете для инвесторов, что они не ожидают какого-либо значительного роста продаж к тому времени. Вот почему это должно произойти где-то в конце марта, и да, это хорошо вписывается в годовщину серии.
Теперь же портал получил сообщение от человека, знакомого с тем, что должно произойти на этой неделе, и он сказал, что да, следующая игра Resident Evil (он не уверен, будет ли она называться Resident Evil 9) будет представлена на этой неделе. Однако источник не может подтвердить дату релиза. На данный момент предполагается, что RE9 будет представлена на старте Summer Game Fest 6 июня, если только Capcom не представит игру на другом шоу.
Стоит напомнить, что ранее источники MP1st верно сообщали об анонсе и теневом релизе ремастера Oblivion.
Я по глупости упустил свою любовь, теперь я на грани что мне делать, у меня под рукой табельное но я боюсь, вдруг больно, если бы цеонит.
разбежавшись, прыгни со скалы
не буде халя, буде другая...
G virus в помощь
надеюсь история унылого безликого серого персонажа Итана окончена!
В силу правды 8 части хотя, бы калорит вывозил. Хотя большая женщина не дотягивала. Появилась быстро, по истерила и так, же быстро откисла от нашего главного героя.
А вот гейзенберг жалко. Весьма не плохой персонаж вышел. Короче антагонисты вышли в натуре интереснее нашего героя :)
Она будет представлена завтра на State of Play.
Ну посмотрим!
Ну увидим