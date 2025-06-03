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Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.5 259 оценок

Несколько источников подтвердили, что Capcom представит Resident Evil 9 на этой неделе

monk70 monk70

Хотя Capcom подтвердила, что следующая часть франшизы Resident Evil (назовем её Resident Evil 9, поскольку Capcom еще не дала ей надлежащего названия) находится в разработке, о ней буквально нет никакой информации. Это должно измениться на этой неделе, поскольку источники портала MP1st узнали, что игра будет представлена ​​на этой неделе.

Не так давно канал YouTube-канал Screenfire Gaming упомянул, что Resident Evil 9 будет показана на Summer Game Fest 6 июня.

Следующая информация, конечно, предоставляется без гарантии, так как я понятия не имею, изменится ли что-то или как это вообще будет выглядеть, но мы увидим первый трейлер Resident Evil 9 на Summer Game Fest 6 июня 2025 года, а релиз запланирован на первый квартал 2026 года. Я подозреваю, что это будет в конце марта, на 30-ю годовщину, потому что Capcom упомянула в своем отчете для инвесторов, что они не ожидают какого-либо значительного роста продаж к тому времени. Вот почему это должно произойти где-то в конце марта, и да, это хорошо вписывается в годовщину серии.

Теперь же портал получил сообщение от человека, знакомого с тем, что должно произойти на этой неделе, и он сказал, что да, следующая игра Resident Evil (он не уверен, будет ли она называться Resident Evil 9) будет представлена ​​на этой неделе. Однако источник не может подтвердить дату релиза. На данный момент предполагается, что RE9 будет представлена ​​на старте Summer Game Fest 6 июня, если только Capcom не представит игру на другом шоу.

Стоит напомнить, что ранее источники MP1st верно сообщали об анонсе и теневом релизе ремастера Oblivion.

Портал MP1st подтвердил, что завтра состоится не только анонс ремастера Oblivion, но и его релиз
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
VladimiRussia2025

Я по глупости упустил свою любовь, теперь я на грани что мне делать, у меня под рукой табельное но я боюсь, вдруг больно, если бы цеонит.

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Snake Snaake Snaaaaaake

разбежавшись, прыгни со скалы

Саша Борцов

не буде халя, буде другая...

Юркец

G virus в помощь

супер пиявка

надеюсь история унылого безликого серого персонажа Итана окончена!

Ammati

В силу правды 8 части хотя, бы калорит вывозил. Хотя большая женщина не дотягивала. Появилась быстро, по истерила и так, же быстро откисла от нашего главного героя.
А вот гейзенберг жалко. Весьма не плохой персонаж вышел. Короче антагонисты вышли в натуре интереснее нашего героя :)

alexanderfox

Она будет представлена завтра на State of Play.

Никита Дроздоvv

Ну посмотрим!

Vetrjak

Ну увидим