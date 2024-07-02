Новая Resident Evil официально находится в разработке; режиссером выступит Коси Наканиши (Resident Evil 7)

В настоящее время разрабатывается новая игра Resident Evil, режиссером которой является Коси Наканиши, сообщила Capcom.

«Мы делаем новую игру Resident Evil», — сказал Наканиши. «Было очень сложно понять, что делать после Resident Evil 7 Biohazard. Но я понял, и, честно говоря, это кажется существенным. Я пока не могу поделиться подробностями, но надеюсь, вы с нетерпением ждете того дня, когда я смогу это сделать».

Ранее Наканиши работал над Resident Evil 5 в качестве дизайнера, а также Resident Evil: The Mercenaries 3D, Resident Evil: Revelations и Resident Evil 7 Biohazard в качестве режиссера.