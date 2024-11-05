Один из тестеров раскрыл новую информацию о предстоящей Resident Evil 9

Пока Capcom поглощена разработкой новой части Resident Evil, небезызвестные инсайдеры тоже не сидят сложа руки. Так, в последнее время появились свежие новости о тестировании игры.

Последнее сообщение о новой части Resident Evil поступило от некоего тестера под ником Biohazard Declassified, который ссылается на информацию, полученную во время раннего тестирования игры.

Как уже сообщается, в Resident Evil 9 будет два главных героя, Леон и Джилл, а также Крис и Барри как персонажи второго плана. События последней части будут разворачиваться на острове в Юго-Восточной Азии, напоминающем Сингапур, всего через четыре года после событий Resident Evil Village, однако Леон будет выглядеть гораздо старше. На острове героям предстоит исследовать остров, где находится штаб-квартира компании, виновной в создании Эвелины. В игре есть лишь упоминание о Розмари Уинтерс, но ее роль будет более важной для обитателей этого места в связи с созданием вакцины.

Остров в Resident Evil 9 - слухи о котором появились еще в мае этого года - будет включать в себя множество локаций. Игроки попадут в заброшенную больницу, фабрику и дома, пещеры, а также будут выполнять миссии в темном лесу, лаборатории и храме. По словам информатора, главного антагониста будут звать мистер Саймон, и по ходу игры мы столкнемся с лунопоклонниками - персонажи будут не только носить на руках характерные татуировки, но и петь благодарственные песни Луне. Кроме того, Леону придется столкнуться лицом к лицу с врагом-преследователем, плюс в игру вернутся модифицированные зомби (вроде Ganados из Resident Evil 4).

Скорее всего, Capcom уже провела несколько этапов тестирования хоррор-игры, которые проходили весной и в сентябре. Однако о презентации Resident Evil 9 пока речи не идет - в свое время один из инсайдеров намекнул, что японское издательство не прочь устроить демонстрацию на одном из громких отраслевых мероприятий.

И снова хочется напомнить, что до официального анонса от самой Capcom, который будет сопровождаться всевозможными подробностями, к информации, изложенной здесь, следует относиться крайне скептически.