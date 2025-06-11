Он неубиваем, он охотится, он умен и голоден: первые подробности про ужасающего преследователя из Resident Evil Requiem

Фанаты Resident Evil давно привыкли к тому, что за ними кто-то следует. Мистер Икс, Немезис, Леди Димитреску — каждый из этих антагонистов стал символом страха. Но Resident Evil Requiem, судя по первым впечатлениям, готовится превзойти всех предшественников. Новый преследователь не просто пугает — он играет с вами, заставляя дрожать при каждом шаге.

На закрытой 30-минутной демонстрации, где журналисты и блогеры смогли опробовать игру в режимах от первого и третьего лица, главным событием стал дебют чудовища, мелькнувшего в трейлере. Оно настолько огромное, что вынуждено пригибаться, проходя через двери, и не стесняется пожирать трупы прямо на ваших глазах. Как только оно замечает героиню Грейс — начинается настоящая охота.

По словам журналистов, это существо пугающе умное. Его поведение сравнивают с ксеноморфом из Alien: Isolation: оно принюхивается, ищет жертву, разбивает укрытия и исчезает в вентиляционных шахтах, чтобы появиться в другом месте. Один из журналистов описал сцену, где монстр внезапно выключил свет и скрылся, словно решив дать игроку почувствовать ужас тишины и неизвестности.

Иногда поведение врага кажется почти сознательным: он реагирует на звуки, ломает двери, обходит с фланга. В момент, когда игрок думает, что вот-вот спасется, монстр вырывает Грейс из темноты и утаскивает прочь. Что будет дальше — остается лишь догадываться.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.