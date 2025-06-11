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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 325 оценок

Он неубиваем, он охотится, он умен и голоден: первые подробности про ужасающего преследователя из Resident Evil Requiem

butcher69 butcher69

Фанаты Resident Evil давно привыкли к тому, что за ними кто-то следует. Мистер Икс, Немезис, Леди Димитреску — каждый из этих антагонистов стал символом страха. Но Resident Evil Requiem, судя по первым впечатлениям, готовится превзойти всех предшественников. Новый преследователь не просто пугает — он играет с вами, заставляя дрожать при каждом шаге.

На закрытой 30-минутной демонстрации, где журналисты и блогеры смогли опробовать игру в режимах от первого и третьего лица, главным событием стал дебют чудовища, мелькнувшего в трейлере. Оно настолько огромное, что вынуждено пригибаться, проходя через двери, и не стесняется пожирать трупы прямо на ваших глазах. Как только оно замечает героиню Грейс — начинается настоящая охота.

Журналисты делятся первыми деталями и впечатлениями от геймплея Resident Evil Requiem

По словам журналистов, это существо пугающе умное. Его поведение сравнивают с ксеноморфом из Alien: Isolation: оно принюхивается, ищет жертву, разбивает укрытия и исчезает в вентиляционных шахтах, чтобы появиться в другом месте. Один из журналистов описал сцену, где монстр внезапно выключил свет и скрылся, словно решив дать игроку почувствовать ужас тишины и неизвестности.

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Иногда поведение врага кажется почти сознательным: он реагирует на звуки, ломает двери, обходит с фланга. В момент, когда игрок думает, что вот-вот спасется, монстр вырывает Грейс из темноты и утаскивает прочь. Что будет дальше — остается лишь догадываться.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

28
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

ILL круче)

16
супер пиявка

Печалька, опять бегать без остановки как идиот((

11
Genesis48

Читы будут. Что-нибудь да поможет

4
Никита Дроздоvv

Блин, ну зачем? Ну какой хоррор может быть с монстром, который за тобой гонится? Вот какой? Это скорее кошки мышки, да и локации нормально не поизучаешь. Короче, мне не особо это нравится. Ещё и убить нельзя. "Шикарно" "Супер" просто!

8
shit again

ждем демо

5
Поджигаявату

"Он неубиваем"- ну, понятно... какой дебил такое придумывает...

5
WerGC

не люблю это дерьмо

5
Diablonos

Что-то подобное говорили и о помойном Немесисе в римейке тройки. Какой он "умный и непредсказуемый". В стопитсот раз умнее Мистера х. А что по факту?

4
Dzuybachyk S

Как они за.. с этой темой, я из-за этого единственную часть 7 не прошел, а-ля Сайлент хил на пс1 вечно бегаешь всю игру от одного ебла…

3
Никита Дроздоvv

Напрягает

1
Bambaleila

как я ненавижу эту фигню. Вот и будешь потом опять бегать из комнаты в комнату, вот веселье

3
Никита Дроздоvv

Да "веселье"

1
mongol312

ох уж эти огромные чудовища с прокачанным стелсом, прям как-будто в детство в 80-е вернулся))

2
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