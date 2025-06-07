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Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.5 264 оценки

По данным инсайдера, Раккун-Сити в Resident Evil Requiem не будет основным местом действия

monk70 monk70

Capcom официально представила долгожданную Resident Evil 9: Requiem, новую главу в культовой серии ужасов, выход которой запланирован на 27 февраля 2026 года. Анонс подтверждает не только прямое продолжение основной сюжетной линии серии, но и начало новой повествовательной арки, которая обещает переосмыслить старые и углубить мифологию вселенной Resident Evil.

В трейлере Capcom показала в опустошенный Раккун-Сити — эпицентр биологической катастрофы, которая сформировала центральные события франшизы. Однако, согласно информации от инсайдера Dusk Golem, город не станет основным место действия игры. В ответ одному из пользователей социальных сетей от сказал:

Не волнуйтесь, это не основное место действия игры, а просто посещаемое место.

Resident Evil 9: Requiem несет в себе этот повествовательный вес, как в качестве завершения старых циклов, так и в качестве основы для новых историй и главных героев. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

Ой, всё, Голем! Закрой рот, не позорься!

12
Fad454

Плюсую, этот чмо еще что-то пытается пукать, не удивлюсь если в игре вообще не будет Лёни и город Енот будет только в паре заставок))

3
S1GH7L3SS

Голему верить — себе не уважать.

4
Пользователь ВКонтакте

Сколько можно🤦‍♂️ Предыдущей уже хватило.... // Nvidia Power

1
Пользователь ВКонтакте

Восьмая часть шикарна! // Никита Дроздов

1
Пользователь ВКонтакте

Или ты про ремейк четверки? // Никита Дроздов

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Та, что ремейк. Да. // Nvidia Power

Никита Дроздоvv

Страница в Стиме появилась

1
Андрей Златов

Скинь пожалуйста тут. Я не могу найти

Никита Дроздоvv Андрей Златов

https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/

Андрей Златов Никита Дроздоvv

Спасибо братишка

Heather123

Странно, где страница в магазинах ?)))

Никита Дроздоvv

Появилась