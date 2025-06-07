По данным инсайдера, Раккун-Сити в Resident Evil Requiem не будет основным местом действия

Capcom официально представила долгожданную Resident Evil 9: Requiem, новую главу в культовой серии ужасов, выход которой запланирован на 27 февраля 2026 года. Анонс подтверждает не только прямое продолжение основной сюжетной линии серии, но и начало новой повествовательной арки, которая обещает переосмыслить старые и углубить мифологию вселенной Resident Evil.
В трейлере Capcom показала в опустошенный Раккун-Сити — эпицентр биологической катастрофы, которая сформировала центральные события франшизы. Однако, согласно информации от инсайдера Dusk Golem, город не станет основным место действия игры. В ответ одному из пользователей социальных сетей от сказал:
Не волнуйтесь, это не основное место действия игры, а просто посещаемое место.
Resident Evil 9: Requiem несет в себе этот повествовательный вес, как в качестве завершения старых циклов, так и в качестве основы для новых историй и главных героев. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Ой, всё, Голем! Закрой рот, не позорься!
Плюсую, этот чмо еще что-то пытается пукать, не удивлюсь если в игре вообще не будет Лёни и город Енот будет только в паре заставок))
Голему верить — себе не уважать.
Сколько можно🤦♂️ Предыдущей уже хватило.... // Nvidia Power
Восьмая часть шикарна! // Никита Дроздов
Или ты про ремейк четверки? // Никита Дроздов
Та, что ремейк. Да. // Nvidia Power
Страница в Стиме появилась
Скинь пожалуйста тут. Я не могу найти
https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/
Спасибо братишка
Странно, где страница в магазинах ?)))
Появилась