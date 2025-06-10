По словам инсайдера, Capcom расскажет больше о Resident Evil 9 Requiem на этой неделе

Resident Evil 9: Requiem была официально представлена во время Summer Game Fest 2025, что дало нам возможность впервые взглянуть на совершенно новый трейлер. В трейлере была показана Грейс Эшкрофт, агент ФБР, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.
Но менее чем через неделю после анонса, похоже, Capcom еще не закончила с новостями. По словам инсайдера, больше официальных подробностей о Resident Evil Requiem появятся совсем скоро.
Новая информация поступила от инсайдера Dusk Golem, который имеет большой послужной список в отношении утечек Resident Evil. Он поделился информацией в своем аккаунте X (Twitter), сообщив фанатам, что в ближайшие несколько дней ожидается новые официальные подробности.
Через пару дней выйдет официальная новость о Resident Evil Requiem, так что тем, кто хочет узнать больше, не придется долго ждать.
Вероятно, грядущие новости предоставят больше информации об истории, персонажах или даже структуре игрового процесса. На данный момент мы знаем, что в Requiem будет Грейс Эшкрофт. Утечки также утверждали, что Леон будет главным играбельным персонажем, несмотря на то, что трейлер больше внимания уделяет Грейс.
Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Автор новости - назови хоть один инсайд голема за последние 6 лет в отношении Resident Evil? Какой у него послужной список большой?
Голем уверял, что ре9 будет от третьего лица, но да же тут он не угадал.
а уже есть инфа от какого лица он будет?
Нет. Он походу ссылается на этот ролик, но там ни слова про первое или третье лицо. https://www.youtube.com/watch?v=uRphdkvgAcc&t=2s
Монк70 ты анализировать умеешь или тупо гоняешься за лайками в надежде что-нибудь выиграть на раздаче призов? Копипастишь все что делают другие сайты про Пердолема. А сейчас он еще и П..здаболем-ни один так называемый "инсайд" от него не исполнился в отношении 9-ки.Ты себя хотя бы уважаешь?
Всем любителям Хоррор Игр советую побегать от стаи бродячих Бешенных Собак или от Медведя в Лесу, это будет куда полезнее для Здоровья, чем сидеть в 4х стенах портить Зрение и Зарабатывать себе Геморрой, вот так вот.
тебе советую, для начала, выучить русский язык
Ждём!!! Надеюсь на нормальный резидент со всеми героями , а не опять палко- нож и не известные личности...