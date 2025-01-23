По словам инсайдера, Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9; ремейк Resident Evil Zero все еще в разработке

В последние месяцы мы видели несколько предполагаемых утечек относительно франшизы Resident Evil, которые указывали на то, что Джилл Валентайн и Леон Кеннеди будут главными героями в Resident Evil 9. Однако, похоже, что не все они реальны.

Известный инсайдер Dusk Golem заявил, что Джилл не будет играть важную роль в Resident Evil 9, и многие из слухов были ложными.

К сожалению, у Джилл нет важной роли в RE9. Этот текущий слух о больнице — 100% чушь. Я сейчас развею шумиху вокруг Джилл, пока не возникли неправильные ожидания.

Кроме того, Dusk Golem утверждает, что «Resident Evil 9 — это игра франшизы, которая разрабатывалась дольше всего» – Capcom работает над ней 7 лет. По его словам, компания надеется, что это будет особенная игра.

Между тем, Dusk утверждает, что Resident Evil 9 — не единственный проект франшизы, находящийся в разработке. «Resident Evil Zero Remake все еще находится в разработке», — прокомментировал он, хотя в последнее время проект претерпел серьезные изменения.

К сожалению, у нас до сих пор нет информации о том, когда Resident Evil 9 будет официально анонсирована, но игроки ожидают, что это произойдет в начале этого года.