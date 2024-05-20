По словам инсайдера, Resident Evil 9 способна поднять прибыль Capcom на новую высоту

Еще не анонсированная официально, Resident Evil 9 уже давно находится в центре внимания из-за многочисленных слухов, связанных с ней. Так, например, релиз Resident Evil 9 в начале 2025 года кажется вполне вероятным, и для Capcom это может оказаться еще одной золотой жилой на коммерческом фронте.

По мнению известного инсайдера Dusk Golem, Resident Evil 9 может серьезно помочь Capcom достичь новых рекордов прибыли: здесь автор приводит логичный аргумент, не связанный строго с источниками и утечками:

Capcom хочет установить новые рекорды прибыли в этом финансовом году, и важным фактором, который поможет достичь этой цели, будет не только выпуск новых игр, но и продажи уже существующего каталога. В 2023 финансовом году Capcom продала чуть более 36 миллионов игр из уже существующего каталога, и около трети из них - это игры серии Resident Evil.



Уже вышедшие игры продаются лучше, когда анонсируются и готовятся к выходу новые. Логично предположить, что Capcom хочет как можно скорее выпустить новую Resident Evil, чтобы помочь себе достичь рекордной прибыли, ведь старые игры серии обычно продаются лучше, когда появляются анонсы и новые трейлеры следующей Resident Evil.

Не стоит также забывать, что Capcom совсем недавно отметила очередной рекордный финансовый год и прогнозирует дальнейший рост в текущем. Появление амбициозной Resident Evil 9 может стать идеальным способом достижения этой цели, в том числе благодаря тому, что она даст толчок к росту продаж предыдущих частей серии.