По словам инсайдера, Resident Evil 9 способна поднять прибыль Capcom на новую высоту

Еще не анонсированная официально, Resident Evil 9 уже давно находится в центре внимания из-за многочисленных слухов, связанных с ней. Так, например, релиз Resident Evil 9 в начале 2025 года кажется вполне вероятным, и для Capcom это может оказаться еще одной золотой жилой на коммерческом фронте.
По мнению известного инсайдера Dusk Golem, Resident Evil 9 может серьезно помочь Capcom достичь новых рекордов прибыли: здесь автор приводит логичный аргумент, не связанный строго с источниками и утечками:
Capcom хочет установить новые рекорды прибыли в этом финансовом году, и важным фактором, который поможет достичь этой цели, будет не только выпуск новых игр, но и продажи уже существующего каталога. В 2023 финансовом году Capcom продала чуть более 36 миллионов игр из уже существующего каталога, и около трети из них - это игры серии Resident Evil.
Уже вышедшие игры продаются лучше, когда анонсируются и готовятся к выходу новые. Логично предположить, что Capcom хочет как можно скорее выпустить новую Resident Evil, чтобы помочь себе достичь рекордной прибыли, ведь старые игры серии обычно продаются лучше, когда появляются анонсы и новые трейлеры следующей Resident Evil.
Не стоит также забывать, что Capcom совсем недавно отметила очередной рекордный финансовый год и прогнозирует дальнейший рост в текущем. Появление амбициозной Resident Evil 9 может стать идеальным способом достижения этой цели, в том числе благодаря тому, что она даст толчок к росту продаж предыдущих частей серии.
Или опустить на глубину, тут еще пока не ясно
Ну, восьмерка хорошо продалась. 8 мультов как минимум
Да, мне очень понравилась, но в нынешние времена студии падают на ровном месте
Эх скорее бы официальный анонс Resident Evil 9.
Главное, чтобы не релиз, и так список игр огромный на прохождение.
Список не прошедших игр дааа, это прям боль // Анастасия Пожарская
Ну Capcom одни из немногих разрабов которые действительно радуют качественными играми которые заслуживают и соответствующей оплаты, главное что бы качество контента и дальше было на таком же уровне, для меня ремейк RE4 это лучшее что делали Capocm за последние годы, эволюция практически во всех элементах игры, даже ДЛС за Аду вышло максимально полноценным и продолжительным, более того персонажей раскрыли куда лучше чем в оригинале, Луиса вообще очень классно показали и раскрыли, эпизодов с ним стало больше, реально стало грустно когда его убивают.
Согласна, планка по исполнению на очень высоком уровне, но бывает что все ошибаются, я готовлюсь к лучшему но готова простить карком огрехи, очень сложно попасть в яблочко особенно когда новая игра не ремейк // Анастасия Пожарская
Он такой же инсайдер, как и я! Он просто тыкает пальцем в небо и говорит очевидные факты
Всё возможно! Смотря какой у них будет подход к игре)
Очень жду новый резик. Прям моя любимая серия игр. Надеюсь капкомы не подведут.
Я тоже могу поиграть в Даска Голима! Резидент Ивел 9 будет игрой про вирусы и зомби, а главным героем или одним из героев ( Капком еще не решили будет ли там 1 главный герой или несколько) будет Крис Рэдфилд!
Гарри Поттер будет и про магию, вирусы закончились еще в 3ке.
В 8ке была плесень из которой как раз и делали вирусы, в 5 был цветок из которой делали вирусы и в 4 жуки из которых делали вирусы) в 9 будет магия из которой делали вирусы)
там где есть леон кеннеди плохо быть не может. к мультам не относиться. хотя там он тоже всегда крут
Будет, если в очередной раз гений из руководства сони не запорет все.
Отлично!
Жаль что они в этом вопросе озабочены только прибылью а не качеством, ведь нормальная игра в номерной серии выходила крайний раз аж в конце 90-х
все номерные части в той или иной степени были нормальными. ну может за исключением шестой (хотя и там свои фанаты нашлись).
Отнюдь. Были либо плохие игры, либо неплохие игры но не резиденты