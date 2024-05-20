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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.2 149 оценок

По словам инсайдера, Resident Evil 9 способна поднять прибыль Capcom на новую высоту

Gruz_
Новости

Еще не анонсированная официально, Resident Evil 9 уже давно находится в центре внимания из-за многочисленных слухов, связанных с ней. Так, например, релиз Resident Evil 9 в начале 2025 года кажется вполне вероятным, и для Capcom это может оказаться еще одной золотой жилой на коммерческом фронте.

По мнению известного инсайдера Dusk Golem, Resident Evil 9 может серьезно помочь Capcom достичь новых рекордов прибыли: здесь автор приводит логичный аргумент, не связанный строго с источниками и утечками:

Capcom хочет установить новые рекорды прибыли в этом финансовом году, и важным фактором, который поможет достичь этой цели, будет не только выпуск новых игр, но и продажи уже существующего каталога. В 2023 финансовом году Capcom продала чуть более 36 миллионов игр из уже существующего каталога, и около трети из них - это игры серии Resident Evil.

Уже вышедшие игры продаются лучше, когда анонсируются и готовятся к выходу новые. Логично предположить, что Capcom хочет как можно скорее выпустить новую Resident Evil, чтобы помочь себе достичь рекордной прибыли, ведь старые игры серии обычно продаются лучше, когда появляются анонсы и новые трейлеры следующей Resident Evil.

Не стоит также забывать, что Capcom совсем недавно отметила очередной рекордный финансовый год и прогнозирует дальнейший рост в текущем. Появление амбициозной Resident Evil 9 может стать идеальным способом достижения этой цели, в том числе благодаря тому, что она даст толчок к росту продаж предыдущих частей серии.

13
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Freund Benno

Или опустить на глубину, тут еще пока не ясно

2
K0t Felix

Ну, восьмерка хорошо продалась. 8 мультов как минимум

1
Freund Benno K0t Felix

Да, мне очень понравилась, но в нынешние времена студии падают на ровном месте

0
DanteVesker

Эх скорее бы официальный анонс Resident Evil 9.

1
Kenn1y

Главное, чтобы не релиз, и так список игр огромный на прохождение.

0
Пользователь ВКонтакте Kenn1y

Список не прошедших игр дааа, это прям боль // Анастасия Пожарская

-2
saa0891

Ну Capcom одни из немногих разрабов которые действительно радуют качественными играми которые заслуживают и соответствующей оплаты, главное что бы качество контента и дальше было на таком же уровне, для меня ремейк RE4 это лучшее что делали Capocm за последние годы, эволюция практически во всех элементах игры, даже ДЛС за Аду вышло максимально полноценным и продолжительным, более того персонажей раскрыли куда лучше чем в оригинале, Луиса вообще очень классно показали и раскрыли, эпизодов с ним стало больше, реально стало грустно когда его убивают.

1
Пользователь ВКонтакте

Согласна, планка по исполнению на очень высоком уровне, но бывает что все ошибаются, я готовлюсь к лучшему но готова простить карком огрехи, очень сложно попасть в яблочко особенно когда новая игра не ремейк // Анастасия Пожарская

-1
Maddyson1988

Он такой же инсайдер, как и я! Он просто тыкает пальцем в небо и говорит очевидные факты

1
askazanov

Всё возможно! Смотря какой у них будет подход к игре)

0
no homo

Очень жду новый резик. Прям моя любимая серия игр. Надеюсь капкомы не подведут.

0
Maddyson1988

Я тоже могу поиграть в Даска Голима! Резидент Ивел 9 будет игрой про вирусы и зомби, а главным героем или одним из героев ( Капком еще не решили будет ли там 1 главный герой или несколько) будет Крис Рэдфилд!

0
vzglydizugla

Гарри Поттер будет и про магию, вирусы закончились еще в 3ке.

0
-zotik- vzglydizugla

В 8ке была плесень из которой как раз и делали вирусы, в 5 был цветок из которой делали вирусы и в 4 жуки из которых делали вирусы) в 9 будет магия из которой делали вирусы)

0
Danila Demi

там где есть леон кеннеди плохо быть не может. к мультам не относиться. хотя там он тоже всегда крут

0
vzglydizugla

Будет, если в очередной раз гений из руководства сони не запорет все.

0
SubaruBrzDream

Отлично!

-1
Famiclone

Жаль что они в этом вопросе озабочены только прибылью а не качеством, ведь нормальная игра в номерной серии выходила крайний раз аж в конце 90-х

-1
no homo

все номерные части в той или иной степени были нормальными. ну может за исключением шестой (хотя и там свои фанаты нашлись).

0
Famiclone no homo

Отнюдь. Были либо плохие игры, либо неплохие игры но не резиденты

0