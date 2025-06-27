По словам продюсера Resident Evil Requiem, две камеры - это "как разработка двух отдельных игр"

Resident Evil Requiem, следующая основная часть в легендарной серии survival horror, движется в нескольких разных направлениях. Хотя главная героиня игры Грейс Эшкрофт отличается от предыдущих своим повседневным поведением, в новейшем хорроре на выживание также будет вид от первого и третьего лица.

Ремейки Capcom традиционно использовали вид от третьего лица. Между тем, основные игры Resident Evil 7 и Resident Evil Village были от первого лица. Конечно, последняя получила режим от третьего лица в дополнении Winters’ Expansion, но продюсер Масато Кумазава пояснил в блоге PlayStation, что включение обеих перспектив похоже на «разработку двух отдельных игр параллельно».

В современных играх с 3D-рендерингом некоторые могут подумать, что изменение перспективы — простая задача. Однако в жанре survival horror, где тонкие корректировки вносятся для того, чтобы вызвать страх у игрока, существуют значительные различия между видами от первого и третьего лица.



Эти различия затрагивают не только модели персонажей и анимации, но и тонко настроенный баланс, пользовательский интерфейс, звуковой дизайн и многое другое. По сути, это похоже на параллельную разработку двух отдельных игр.

Resident Evil Requiem, запуск которой запланирован на 27 февраля 2026 года, будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.