По словам продюсера Resident Evil Requiem, две камеры - это "как разработка двух отдельных игр"

Resident Evil Requiem, следующая основная часть в легендарной серии survival horror, движется в нескольких разных направлениях. Хотя главная героиня игры Грейс Эшкрофт отличается от предыдущих своим повседневным поведением, в новейшем хорроре на выживание также будет вид от первого и третьего лица.
Ремейки Capcom традиционно использовали вид от третьего лица. Между тем, основные игры Resident Evil 7 и Resident Evil Village были от первого лица. Конечно, последняя получила режим от третьего лица в дополнении Winters’ Expansion, но продюсер Масато Кумазава пояснил в блоге PlayStation, что включение обеих перспектив похоже на «разработку двух отдельных игр параллельно».
В современных играх с 3D-рендерингом некоторые могут подумать, что изменение перспективы — простая задача. Однако в жанре survival horror, где тонкие корректировки вносятся для того, чтобы вызвать страх у игрока, существуют значительные различия между видами от первого и третьего лица.
Эти различия затрагивают не только модели персонажей и анимации, но и тонко настроенный баланс, пользовательский интерфейс, звуковой дизайн и многое другое. По сути, это похоже на параллельную разработку двух отдельных игр.
Resident Evil Requiem, запуск которой запланирован на 27 февраля 2026 года, будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Вид от первого лица мне больше нравится, в Resident Evil 7 отлично реализован, больше погружение и больше кирпичей откладываешь.
Конечно же лучше вид от первого лица, но с другой стороны если играть с девушкой то от третьего лица тоже может
от первого лица больше давит атмосферой!!!! Можно пройти и от первого , потом от 3-его. Напоминает 7-ю часть по атмосфере.
Не помню что бы разработчики TES и Fallout 3+ несли подобную чушь.
Технологически разные игры. Сравнивать анимации RE и картонной TES, ну не знаю даже.
мне больше нравится от третьего лица игры ! Седьмой не смог пройти не заходит и все от первого , при том в вр шлеме вот это реально погружение
Ну отлично!
Всё правильно, от первого лица обзор меньше, играть труднее.