По слухам, в новом Resident Evil игроков ждет масштабное переосмысление серии

Японская компания Capcom продолжает наслаждаться успехом своей последней игры Monster Hunter и не торопится раскрывать подробности о будущих проектах. Несмотря на высокие ожидания среди поклонников серии Resident Evil, разработчики по-прежнему не анонсировали продолжение франшизы. Однако инсайдеры утверждают, что все может измениться уже в ближайшее время.

Ожидания фанатов к следующей части Resident Evil неизменно высоки, и ходят слухи, что разработчики планируют представить нечто совершенно новое. По словам известного инсайдера Dusk Golem, продолжение получит серьезное переосмысление, аналогичное тому, что произошло с играми оригинальной Resident Evil 4 и Resident Evil 7. В новой части фанатов ждет не только новый стиль игры, но и амбициозные изменения в механике и атмосфере.

Некоторые источники указывают на то, что игра может быть показана уже в этом году, несмотря на длительное молчание со стороны Capcom. Это подтверждают и последние высказывания Dusk Golem, который заявил, что причина долгого ожидания кроется именно в масштабных изменениях, которые, по его мнению, будут приятно удивлять игроков.

Однако стоит отметить, что репутация Dusk Golem в последние годы вызывает сомнения у части сообщества фанатов. За прошедшие годы он не раз делился инсайдами, которые так и не подтвердились. На сегодняшний день вряд ли можно найти хотя бы один случай, когда его утверждения были проверены и признаны точными. В ряде случаев информацию, которая в итоге подтвердилась, он выдал как свою собственную, что серьезно подорвало его авторитет среди поклонников серии. В отношении других игр его источники могут быть более надежными, но для Resident Evil в последнее время его заявления вызывают все больше вопросов. Время покажет, что действительно игроки получат в условной Resident Evil 9.