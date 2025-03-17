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Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.4 227 оценок

По слухам, в новом Resident Evil игроков ждет масштабное переосмысление серии

Gutsz Gutsz

Японская компания Capcom продолжает наслаждаться успехом своей последней игры Monster Hunter и не торопится раскрывать подробности о будущих проектах. Несмотря на высокие ожидания среди поклонников серии Resident Evil, разработчики по-прежнему не анонсировали продолжение франшизы. Однако инсайдеры утверждают, что все может измениться уже в ближайшее время.

Ожидания фанатов к следующей части Resident Evil неизменно высоки, и ходят слухи, что разработчики планируют представить нечто совершенно новое. По словам известного инсайдера Dusk Golem, продолжение получит серьезное переосмысление, аналогичное тому, что произошло с играми оригинальной Resident Evil 4 и Resident Evil 7. В новой части фанатов ждет не только новый стиль игры, но и амбициозные изменения в механике и атмосфере.

Некоторые источники указывают на то, что игра может быть показана уже в этом году, несмотря на длительное молчание со стороны Capcom. Это подтверждают и последние высказывания Dusk Golem, который заявил, что причина долгого ожидания кроется именно в масштабных изменениях, которые, по его мнению, будут приятно удивлять игроков.

Инсайдер: Resident Evil 9 перенесена на 2026 год, но игру покажут уже скоро

Однако стоит отметить, что репутация Dusk Golem в последние годы вызывает сомнения у части сообщества фанатов. За прошедшие годы он не раз делился инсайдами, которые так и не подтвердились. На сегодняшний день вряд ли можно найти хотя бы один случай, когда его утверждения были проверены и признаны точными. В ряде случаев информацию, которая в итоге подтвердилась, он выдал как свою собственную, что серьезно подорвало его авторитет среди поклонников серии. В отношении других игр его источники могут быть более надежными, но для Resident Evil в последнее время его заявления вызывают все больше вопросов. Время покажет, что действительно игроки получат в условной Resident Evil 9.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Madiark

Самое главное не делать из игры соулсообразный калл в угоду убогим фанатам соулс каллов

2
Lvinomord

Хочется чтобы RE вернулась к классическим зомби зараженными Т вирусом,а не цветами мутантами,карликами в париках, вампирами,толстяками торговцами и прочими лохнесскими чудищами...

2
saa0891
По словам известного инсайдера Dusk Golem, продолжение получит серьезное переосмысление, аналогичное тому, что произошло с играми оригинальной Resident Evil 4 и Resident Evil 7. В новой части фанатов ждет не только новый стиль игры, но и амбициозные изменения в механике и атмосфере.

Ремейк RE4 это не переосмысление а отличная эталонная эволюция всех механик и элементов, собственно пример того как надо делать ремейки, не надо ни какого переосмысления для меня серия RE прежде всего и ценна тем что на протяжении многих лет сохраняет все механики и элементы жанра, который я просто обожаю.

-4
JEKABRAZZ
Ремейк RE4 это не переосмысление
переосмысление, аналогичное тому, что произошло с играми оригинальной Resident Evil 4 и Resident Evil 7
4
IbruhmanI JEKABRAZZ

К чему это? Он подчеркнул что ре4 это эволюция, а не революция. В ней улучшили управление и графику, а так геймплейно там так же как в старой ре4

-1
CT3H

Где она сохраняет то?.. Последние 2е части переосмыслили уже и испоганили своим 1м лицом. Ремейками только и уравнивают своё глупое решение.

0
-zotik- CT3H

В 8 добавили 3е лицо

0