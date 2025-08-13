По слухам, в Resident Evil Requiem будут инновационные приемы c улучшенной скрытностью и механикой боя Last of Us Part 2

Франшиза Resident Evil была бездейственна последние несколько лет, а RE9 откладывалась на разных этапах разработки. Серия снова набрала популярность после анонса Resident Evil Requiem, и, похоже, она будет совсем не такой, как ожидалось.

Популярный инсайдер Resident Evil Dusk Golem утверждает, что Requiem настолько инновационен, что его боевая система напрямую заимствована из The Last of Us Part 2. Боевые сцены с Леоном оснащены улучшенной и приятной механикой скрытности.

Похоже, Resident Evil Requiem будет существенно отличаться от последних нескольких хитов серии, если говорить о боевой системе и повествовании в жанре психологического ужаса.

Dusk Golem также рассказал, что эпизоды, посвящённые Грейс в Resident Evil Requiem, будут сосредоточены на интерактивном взаимодействии с окружением, чего не было в предыдущих играх серии. Это означает, что уничтожение врагов с помощью окружения будет более плавным и захватывающим, как в The Last of Us.

Вражеский ИИ, особенно Сталкер, использует новую динамическую систему, которая позволяет существу вести себя уникально и разумно на ходу. Эта новая система также сделает игровой процесс новым в каждой новой встрече и прохождении Сталкера.

Кроме того, Capcom работает над улучшением производительности игры в локациях с более открытым дизайном, таких как Раккун-Сити. Игрокам будет предоставлено транспортное средство для более удобного перемещения по открытым локациям.

Capcom также стремится завершить текущую сюжетную линию в Resident Evil Requiem. Таким образом, Леон навсегда исчезнет из хронологии серии в будущих основных играх, поскольку студия, вероятно, полностью сосредоточится на новой истории.