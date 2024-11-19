Похоже, Capcom нацеливается выпустить Resident Evil 9 в 2026-м финансовом году

Capcom довольно долго молчала о следующей части франшизы Resident Evil. Японский издатель в настоящее время сосредоточен на Monster Hunter Wilds, которая выйдет в начале 2025 года. В то время как ажиотаж вокруг игры достиг рекордно высокого уровня, фанаты задаются вопросом о Resident Evil 9, поскольку её страница на Metacritic уже доступна. Capcom не дала прямых новостей об игре, но издатель намекнул, что планирует выпустить игру в 2026 году.

В недавнем интервью Capcom сообщила, что рассматривает возможность выпуска большего количества игр AAA-класса в следующем финансовом году, но это зависит от продаж Monster Hunter Wild. 25 финансовый год уже начался, поэтому Capcom говорит о выпуске большего количества игр AAA-класса в 26 финансовом году.

После выпуска Monster Hunter Wilds игрового гиганта спросили, какие меры он предпримет, чтобы продолжить достигать двузначного роста операционной прибыли за финансовый год. Capcom ответила:

Хотя это будет зависеть от статуса продаж Monster Hunter Wilds, мы также рассматриваем возможность запуска AAA-игр в следующем финансовом году.

Японский издатель на данный момент делает ставку на то, что Monster Hunter Wilds превзойдёт ожидания, и, скорее всего, так и будет. Однако, если Capcom решит, что квота не достигнута, она планирует выпустить больше AAA-игр, предположительно Resident Evil 9.

Сейчас игровой гигант не заявлял прямо, что намерен выпустить эту игру, но, помимо этого, у него не так много предстоящих AAA-игр, которые привлекут миллионы продаж.