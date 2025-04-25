Пользователи заметили намек от Capcom на Resident Evil 9 в видео по ремейку Resident Evil 4

Сегодня Capcom опубликовала новое видео по ремейку Resident Evil 4, а так же поблагодарила игроков за то, что они помогли достичь игре 10 миллионов проданных копий.
Пользователи заметили в видео любопытную пасхалку, которая, судя по всему, намекает на предстоящую Resident Evil 9: в конце видео присутствуют деревянные указатели, на которых написана благодарность фанатам и которые в горизонтальном виде образуют римскую цифру IX.
Похоже, что таким образом Capcom играет с фанатами и попутно намекает на то, что до анонса Resident Evil 9 осталось не так много времени.
Ох уж эти любители искать тайный смысл во всем что только можно. Интересно показав им психологическую картинку они небось тоже бы там увидели римскую 9. Самое забавное что на картинке можно разве что увидет римскую 11. А если добавить не много юмора то без проблем можно увидеть цифру 10 а свисающие обрубки можно принять за почти единцу. Что в итоге можно трактовать что было проданно больше 10 млн.)))
Ты уже можешь написать 3 отдельные темы на ПГ
я в своё время тут писал и много. Но те времена прошли безвозвратно. Хотя может, и вернутся. Но пока точно нет. Ибо сейчас нет свободного времени стабильно необходимого объёма, чтобы тут писать как в те времена.
Ханк подтвержден для новой Resident Evil 9 в общем.