Пользователи заметили намек от Capcom на Resident Evil 9 в видео по ремейку Resident Evil 4

Сегодня Capcom опубликовала новое видео по ремейку Resident Evil 4, а так же поблагодарила игроков за то, что они помогли достичь игре 10 миллионов проданных копий.

Пользователи заметили в видео любопытную пасхалку, которая, судя по всему, намекает на предстоящую Resident Evil 9: в конце видео присутствуют деревянные указатели, на которых написана благодарность фанатам и которые в горизонтальном виде образуют римскую цифру IX.

Похоже, что таким образом Capcom играет с фанатами и попутно намекает на то, что до анонса Resident Evil 9 осталось не так много времени.