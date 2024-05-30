Популярный азиатский магазин открыл предзаказы на PS5-версии Resident Evil 9 Revenant Shadows, Code Veronica, Zero и RE5

На сайте Play-Asia появилось страницы с предзаказами Resident Evil 9, а также PS5-версий Code Veronica, Resident Evil 0 и Resident Evil 5.

Хотя слухи о том, что ремейки находятся в разработке, уже давно ходят, Resident Evil 9 включает в себя неизвестный до сих пор подзаголовок «Revenant Shadows», обложку, которая может быть или не быть окончательным вариантом, и описание игры.

«Resident Evil 9: Revenant Shadows - это последняя часть культовой серии ужасов на выживание от Capcom», - говорится в описании на странице магазина.

Эта игра продолжает леденящее душу наследие с новым сюжетом, новыми персонажами и возвращением знакомых лиц. В обширном, страшном мире, наполненном новыми угрозами и тайнами, Revenant Shadows сочетает в себе напряженный экшен, запутанные головоломки и атмосферный ужас, который так полюбился фанатам.

Кроме того, на страницах популярного магазина есть информация о Resident Evil 5 на PS5 - в описании говорится, что «для игры были разработаны новые технологии, а также невероятные изменения в геймплее и мире Resident Evil», что позволяет предположить, что это не просто ремастер, - и Code Veronica, хотя на данный момент неясно, будет ли это порт или ремастер.

Capcom пока никак не прокомментировала эти объявления, и ни для одной из этих неанонсированных игр не указаны даты выхода.