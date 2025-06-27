Продюсер Resident Evil Requiem рассказал подробности грядущего проекта

Когда вы впервые услышали анонс Resident Evil Requiem, волосы на вашей руке внезапно встали дыбом — это был признак волнения, страха... или немного того и другого? В любом случае, нельзя отрицать, что новая часть этой классической серии хорроров на выживание всегда заставляет сердце биться быстрее. Продюсер Масато Кумазава немного рассказал о том, чего мы можем ожидать, когда вернёмся в Раккун-Сити. Ниже приведены основные тезисы.

В названии много слоёв: реквием по главной героине, Грейс Эшкрофт, которая восемь лет назад боролась с потерей своей матери, и реквием по всем людям, которые оказались втянуты в инцидент в Раккун-Сити, и это лишь несколько примеров. Но как только вы завершите игру, вы обнаружите ещё больше уровней смысла в подзаголовке.

Создавая историю, действие которой происходит в руинах Раккун-Сити, разработчики посчитали уместным иметь персонажа с личной связью с самим городом. В этой игре, которая нацелена на ужасы, Грейс предстанет новой главной героиней, которая не похожа на предыдущих главных героев Леона или Криса.

Грейс отражает собственную уязвимость игрока. Когда она идёт одна по темному коридору, ее дыхание становится прерывистым; когда внезапно появляется враг, она подпрыгивает от страха. Грейс — персонаж с низкой толерантностью к страху, но она растёт на протяжении всей истории и в конечном итоге начинает мужественно противостоять различным ужасам.

Resident Evil Requiem вернётся к истории, которая продолжает всеобъемлющее повествование, укоренённое в Раккун-Сити и тайных махинациях корпорации Umbrella. Поскольку серия празднует своё 30-летие, Раккун-Сити является наиболее подходящей обстановкой.

Режим от третьего лица, добавленный в Resident Evil Village, был создан в ответ на просьбы фанатов и не был задуман как прототип. Анализ последних тенденций игрового процесса в серии показал, что многие игроки склонны играть исключительно в игры с видом от первого или от третьего лица.

Концепция игры — «захватывающий страх» — чувство, когда испытываешь что-то ужасающее, но не можешь не хотеть узнать, что будет дальше. В Resident Evil Requiem разработчики больше, чем когда-либо, осознают необходимость поддержания чувства напряжения на протяжении всей игры.

Последние части серии, например Resident Evil Village и Resident Evil 4, хотя и были играми в жанре ужасов, они в значительной степени опирались на экшен. В Resident Evil Requiem хотят вернуться к игре, которая уделяет большое внимание ужасам.

RE Engine, на котором создано множество игр, продолжает развиваться. В трейлере вы заметите множество деталей, выраженных через визуальные эффекты, такие как пот, стекающий по коже Грейс, нежная текстура ее волос и едва заметное дрожание ее губ, показывающее ее беспокойство и напряжение.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.