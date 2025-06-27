Продюсер Resident Evil Requiem рассказал подробности грядущего проекта

Когда вы впервые услышали анонс Resident Evil Requiem, волосы на вашей руке внезапно встали дыбом — это был признак волнения, страха... или немного того и другого? В любом случае, нельзя отрицать, что новая часть этой классической серии хорроров на выживание всегда заставляет сердце биться быстрее. Продюсер Масато Кумазава немного рассказал о том, чего мы можем ожидать, когда вернёмся в Раккун-Сити. Ниже приведены основные тезисы.
- В названии много слоёв: реквием по главной героине, Грейс Эшкрофт, которая восемь лет назад боролась с потерей своей матери, и реквием по всем людям, которые оказались втянуты в инцидент в Раккун-Сити, и это лишь несколько примеров. Но как только вы завершите игру, вы обнаружите ещё больше уровней смысла в подзаголовке.
- Создавая историю, действие которой происходит в руинах Раккун-Сити, разработчики посчитали уместным иметь персонажа с личной связью с самим городом. В этой игре, которая нацелена на ужасы, Грейс предстанет новой главной героиней, которая не похожа на предыдущих главных героев Леона или Криса.
- Грейс отражает собственную уязвимость игрока. Когда она идёт одна по темному коридору, ее дыхание становится прерывистым; когда внезапно появляется враг, она подпрыгивает от страха. Грейс — персонаж с низкой толерантностью к страху, но она растёт на протяжении всей истории и в конечном итоге начинает мужественно противостоять различным ужасам.
- Resident Evil Requiem вернётся к истории, которая продолжает всеобъемлющее повествование, укоренённое в Раккун-Сити и тайных махинациях корпорации Umbrella. Поскольку серия празднует своё 30-летие, Раккун-Сити является наиболее подходящей обстановкой.
- Режим от третьего лица, добавленный в Resident Evil Village, был создан в ответ на просьбы фанатов и не был задуман как прототип. Анализ последних тенденций игрового процесса в серии показал, что многие игроки склонны играть исключительно в игры с видом от первого или от третьего лица.
- Концепция игры — «захватывающий страх» — чувство, когда испытываешь что-то ужасающее, но не можешь не хотеть узнать, что будет дальше. В Resident Evil Requiem разработчики больше, чем когда-либо, осознают необходимость поддержания чувства напряжения на протяжении всей игры.
- Последние части серии, например Resident Evil Village и Resident Evil 4, хотя и были играми в жанре ужасов, они в значительной степени опирались на экшен. В Resident Evil Requiem хотят вернуться к игре, которая уделяет большое внимание ужасам.
- RE Engine, на котором создано множество игр, продолжает развиваться. В трейлере вы заметите множество деталей, выраженных через визуальные эффекты, такие как пот, стекающий по коже Грейс, нежная текстура ее волос и едва заметное дрожание ее губ, показывающее ее беспокойство и напряжение.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
когда внезапно появляется враг, она подпрыгивает от страха.