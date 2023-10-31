Раскрыты первые подробности сюжета Resident Evil 9, которая завершит арку истории новых частей

Авторитетный инсайдер под ником dusk golem вернулся после продолжительного молчания с новыми подробностями о следующей номерной части Resident Evil. По данным автора утечек, издатель Capcom не собирается отказываться от своего привычного графика выпуска игр. После ремейка Resident Evil 4 поклонников серии ждет Resident Evil 9. Это будет хоррор от первого лица из новой итерации франшизы, однако игра не станет прямым продолжением Resident Evil: Village.
Согласно данным инсайдера, сюжетно Resident Evil 9 будет иметь тесную связь с предыдущей номерной частью и серией в целом. Тем не менее этот проект нельзя охарактеризовать как прямое продолжение. Новая игра послужит завершающей главой для всей арки, подводя итог для многих героев и закрывая общую историю новых частей франшизы.
Как отмечает dusk golem, Resident Evil 9 имеет самый большой бюджет и самый долгий срок разработки среди всех игр серии. Проект создавался с 2018 года и, вероятно, выйдет не раньше 2025 года, если разработка не будет идти очень хорошо. После этой части Capcom планирует перейти к новым сюжетным линиям, направив серию в новое русло. Таким образом, RE9 в глазах разработчиков является одновременно и завершающей, и начальной главой.
Так завершится арка с Итаном и его окружением. Ещё тогда писали что трилогия будет.
П.С Сегодня 31 октября и вторник. GTA 6 анонсируют скорее всего
Ох зря ты это написал, наверное кто-то из контентмейкеров плейграунд уже пишет о новом инсайде от некого Ya_Tajik_Ya_Airyan.
Не хочу девятку, хочу ремэйк Вероники.
после 9ки готовится и римейк, но неизвестно какой части.
Новость из разряда ни о чем, лишь бы насосать на очередной бонус.
очень полюбил серию этих игр, в детстве помню смотрел как отец играет 3 4 , а сейчас сам прохожу ремейки, согласитесь ребят прекрасная оптимизация , графика, интересные головоломки. Вообщем я хочу сказать что уверен в компании CAPCOM и она плохо не сделает так что ждем новый резик )
Янтарь, т вирус, прародитель, мегамицелий. Что еще такого в этой игре есть?
нужно убить криса и леона
За такое фанаты сожрут capcom))
Пояснительную бригаду плиз. Resident Evil: Village происходит позже RE6 или они вообще никак не связаны и сюжетно они существуют в двух разных вселенных? И после этого другой вопрос. А фильмы, тот же Resident Evil Death Island после сюжета какого Resident Evil происходит?)
Позже, вселенная одна.
Действия фильма происходят в 2015 году, т.е. после 6 части, но до событий 7.
Вот здесь можешь посмотреть хронологию серии:
https://residentevil.fandom.com/wiki/Timeline_by_media
Спс
пора уже бан здесь давать за эти слова, ну серьезно, сколько можно?
Будут "ездить" на том "резике" пока не задымит.))))
Урааааааааааааа. Лично у меня самое глубокое погружение в играх именно от первого лица
Надеюсь в 9 появятся и старые персы помимо новых