Раскрыты первые подробности сюжета Resident Evil 9, которая завершит арку истории новых частей

Авторитетный инсайдер под ником dusk golem вернулся после продолжительного молчания с новыми подробностями о следующей номерной части Resident Evil. По данным автора утечек, издатель Capcom не собирается отказываться от своего привычного графика выпуска игр. После ремейка Resident Evil 4 поклонников серии ждет Resident Evil 9. Это будет хоррор от первого лица из новой итерации франшизы, однако игра не станет прямым продолжением Resident Evil: Village.

Согласно данным инсайдера, сюжетно Resident Evil 9 будет иметь тесную связь с предыдущей номерной частью и серией в целом. Тем не менее этот проект нельзя охарактеризовать как прямое продолжение. Новая игра послужит завершающей главой для всей арки, подводя итог для многих героев и закрывая общую историю новых частей франшизы.

Как отмечает dusk golem, Resident Evil 9 имеет самый большой бюджет и самый долгий срок разработки среди всех игр серии. Проект создавался с 2018 года и, вероятно, выйдет не раньше 2025 года, если разработка не будет идти очень хорошо. После этой части Capcom планирует перейти к новым сюжетным линиям, направив серию в новое русло. Таким образом, RE9 в глазах разработчиков является одновременно и завершающей, и начальной главой.