"Реквием для мёртвых. Кошмар для живых": авторы Resident Evil Requiem обновили синопсис сюжетной части

«Всё начинается с того, что в заброшенном отеле находят тело — жертву неизвестного заболевания.

Аналитику ФБР Грейс Эшкрофт поручают расследование. Но именно в этом отеле восемь лет назад погибла её мать. Грейс готовится, наконец, встретиться с прошлым и отправляется на место происшествия, однако это дело приводит к раскрытию скрытой правды о вспышке в Раккун-Сити — биологической катастрофе, потрясшей весь мир.

Станет ли это реквиемом, который, наконец, позволит упокоить память о той чудовищной трагедии? Вернитесь вновь в город катастрофы и отчаяния.»

Другие подробности:

Игра начинается, когда в заброшенном отеле обнаруживают тело человека, погибшего от загадочной болезни.

ФБР поручает дело аналитику Грейс Эшкрофт. Восемь лет назад в этом самом отеле погибла ее мать.

Расследуя загадочную гибель, Грейс раскрывает правду о биологической катастрофе в Раккун-Сити.

Смерть в отеле связана с глобальной эпидемией.

После смерти матери Грейс изменилась: она замкнулась в себе и сосредоточилась на работе.

По слухам, игре появится второй играбельный персонаж — Леон Кеннеди.