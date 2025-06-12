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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 337 оценок

"Реквием для мёртвых. Кошмар для живых": авторы Resident Evil Requiem обновили синопсис сюжетной части

Solstice Solstice

«Всё начинается с того, что в заброшенном отеле находят тело — жертву неизвестного заболевания.

Аналитику ФБР Грейс Эшкрофт поручают расследование. Но именно в этом отеле восемь лет назад погибла её мать. Грейс готовится, наконец, встретиться с прошлым и отправляется на место происшествия, однако это дело приводит к раскрытию скрытой правды о вспышке в Раккун-Сити — биологической катастрофе, потрясшей весь мир.

Станет ли это реквиемом, который, наконец, позволит упокоить память о той чудовищной трагедии? Вернитесь вновь в город катастрофы и отчаяния.»

Другие подробности:

  • Игра начинается, когда в заброшенном отеле обнаруживают тело человека, погибшего от загадочной болезни.
  • ФБР поручает дело аналитику Грейс Эшкрофт. Восемь лет назад в этом самом отеле погибла ее мать.
  • Расследуя загадочную гибель, Грейс раскрывает правду о биологической катастрофе в Раккун-Сити.
  • Смерть в отеле связана с глобальной эпидемией.
  • После смерти матери Грейс изменилась: она замкнулась в себе и сосредоточилась на работе.

По слухам, игре появится второй играбельный персонаж — Леон Кеннеди.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Лучше этой игре подождать и выйти в релиз после ILL, или сильно раньше неё, ибо это поделка капcum-а даже часа геймплея ILL не стоит.

1
Otavek

Почему людям иногда всякая х*рня лезет в голову?

Ты это к чему написал?

1
UralGames83Ru

Я конечно все понимаю, игра получится 👍, но все же можно показать короткий геймплейный отрывок, игра зимой 2026 года выходит, по сути она уже готова 😁

Нейтан Дрейк

На Токио Гей Шоу покажут.

Gridon

Сценарий про ноунейм-аналитика ФБР с проблемами из-за мамы это просто вершина сценарного мастерства. Раскрывать скрытую правду о городе, который стёрли с лица земли ядерным ударом звучит как надёжный план. Вся интрига держится на слухе про Леона, который видимо должен на своём горбу вывезти этот симулятор ходьбы по отелю с флешбеками.