"Реквием для мёртвых. Кошмар для живых": авторы Resident Evil Requiem обновили синопсис сюжетной части

«Всё начинается с того, что в заброшенном отеле находят тело — жертву неизвестного заболевания.
Аналитику ФБР Грейс Эшкрофт поручают расследование. Но именно в этом отеле восемь лет назад погибла её мать. Грейс готовится, наконец, встретиться с прошлым и отправляется на место происшествия, однако это дело приводит к раскрытию скрытой правды о вспышке в Раккун-Сити — биологической катастрофе, потрясшей весь мир.
Станет ли это реквиемом, который, наконец, позволит упокоить память о той чудовищной трагедии? Вернитесь вновь в город катастрофы и отчаяния.»
Другие подробности:
- Игра начинается, когда в заброшенном отеле обнаруживают тело человека, погибшего от загадочной болезни.
- ФБР поручает дело аналитику Грейс Эшкрофт. Восемь лет назад в этом самом отеле погибла ее мать.
- Расследуя загадочную гибель, Грейс раскрывает правду о биологической катастрофе в Раккун-Сити.
- Смерть в отеле связана с глобальной эпидемией.
- После смерти матери Грейс изменилась: она замкнулась в себе и сосредоточилась на работе.
По слухам, игре появится второй играбельный персонаж — Леон Кеннеди.
Лучше этой игре подождать и выйти в релиз после ILL, или сильно раньше неё, ибо это поделка капcum-а даже часа геймплея ILL не стоит.
Почему людям иногда всякая х*рня лезет в голову?
Ты это к чему написал?
Я конечно все понимаю, игра получится 👍, но все же можно показать короткий геймплейный отрывок, игра зимой 2026 года выходит, по сути она уже готова 😁
На Токио Гей Шоу покажут.
Сценарий про ноунейм-аналитика ФБР с проблемами из-за мамы это просто вершина сценарного мастерства. Раскрывать скрытую правду о городе, который стёрли с лица земли ядерным ударом звучит как надёжный план. Вся интрига держится на слухе про Леона, который видимо должен на своём горбу вывезти этот симулятор ходьбы по отелю с флешбеками.