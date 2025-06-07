Реквием по Раккун-Сити: по словам инсайдера, Леон Кеннеди станет вторым главным персонажем Resident Evil 9

Надежный инсайдер Dusk Golem раскрыл новые подробности о Resident Evil 9: Леон С. Кеннеди станет одним из главных персонажей, а его напарницей будет Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak.
События развернутся в опустошённом Раккун-Сити, уничтоженном ядерным ударом. Игроков ждут зловещие руины — идеальное место для возвращения к истокам жанра выживания. Согласно инсайдеру, игра станет переосмыслением всей вселенной, с акцентом на атмосферу, напряжение и настоящую тревогу.
Проект получил подзаголовок Resident Evil Requiem — и, судя по всему, это действительно будет прощание с прошлым и шаг в новую эру хоррора. Готовьтесь к приключению, которое замораживает кровь и не отпускает до самого конца.
Выход ожидается в конце февраля 2026 года, и это обещает стать самой мрачной главой в истории Resident Evil.
По ракун Сити не наносили ядерного удара
вот именно, автор идиот
В трейлере показали кратор от взрыва и рядом город в руинах и потом разрушенное здание ракун полиции
Уничтожение Раккун-Сити происходит в конце игры Resident Evil 3: Nemesis (оригинал 1999 года). Это ключевой момент в истории всей серии. ПОЧИТАЙ ЛОР.!!!
Надежный инсайдер трындел про подзаголовок Апокалипсис, девятую фазу луны, остров и Сингапур. В общем, все инсайдеры балаболы - никто ничего точно не сказал.
Голему веры больше нет!
Этому существу ещё хватает наглости опять что-то утверждать. Что это за существо та такое?
Смешно