"Resident Evil должна пугать до смерти": режиссер грядущей RE9 рассказал о своем видении серии

Коси Наканиси, режиссер Resident Evil 7 и грядущей Resident Evil 9, в рамках Capcom Next рассказал о своей философии как разработчика и о том, какие идеи послужили основой при разработке RE7.

По словам Наканиси, задолго до появления Resident Evil 7 он считал, что развитие популярного бренда Resident Evil "сошло с правильного пути" и стало большим разочарованием для его поклонников. Поэтому постановщик стремился вернуть серию к ее корням в новой игре, по-настоящему напугав ее поклонников. Но вместо использования камеры TPP (от третье лица) автор выбрал FPP (от первого лица), "чтобы сделать все еще более ужасающим". По словам Коси Наканиси, бренд Resident Evil в первую очередь должен "пугать до смерти".

Когда вы смотрите на мир с безопасной точки зрения из-за спины, события просто не так страшны. (...) Благодаря FPP вам придется пережить напряженные, полные драматизма бои, что повышает уровень страха от игрового процесса". - сказал Коси Наканиси.

Отталкиваясь от его слов, можно построить предположение о том, как будет развиваться геймплей в уже анонсированной Resident Evil 9. Если учесть, что режиссером следующей части Resident Evil является Коси Наканиси, напрашивается вывод, что в ней снова будет использоваться камера от первого лица.

Вместе с подтверждением существования Resident Evil 9 состоялся и релиз Resident Evil 7 на устройствах Apple, таких как iPhone 15 Pro, iPad и Mac.