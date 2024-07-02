"Resident Evil должна пугать до смерти": режиссер грядущей RE9 рассказал о своем видении серии

Коси Наканиси, режиссер Resident Evil 7 и грядущей Resident Evil 9, в рамках Capcom Next рассказал о своей философии как разработчика и о том, какие идеи послужили основой при разработке RE7.
По словам Наканиси, задолго до появления Resident Evil 7 он считал, что развитие популярного бренда Resident Evil "сошло с правильного пути" и стало большим разочарованием для его поклонников. Поэтому постановщик стремился вернуть серию к ее корням в новой игре, по-настоящему напугав ее поклонников. Но вместо использования камеры TPP (от третье лица) автор выбрал FPP (от первого лица), "чтобы сделать все еще более ужасающим". По словам Коси Наканиси, бренд Resident Evil в первую очередь должен "пугать до смерти".
Когда вы смотрите на мир с безопасной точки зрения из-за спины, события просто не так страшны. (...) Благодаря FPP вам придется пережить напряженные, полные драматизма бои, что повышает уровень страха от игрового процесса". - сказал Коси Наканиси.
Отталкиваясь от его слов, можно построить предположение о том, как будет развиваться геймплей в уже анонсированной Resident Evil 9. Если учесть, что режиссером следующей части Resident Evil является Коси Наканиси, напрашивается вывод, что в ней снова будет использоваться камера от первого лица.
Вместе с подтверждением существования Resident Evil 9 состоялся и релиз Resident Evil 7 на устройствах Apple, таких как iPhone 15 Pro, iPad и Mac.
Вы главное геймплей интересный делайте как в 4ке и будет топ, а не аутласт очередной, резидент в первую очередь это survival horror с колоритными персонажами, а не просто horror
4 это нифига не хоррор и не сурвайвл. Это в первую очередь экшон. Кому вот было страшно в это играть? Леон на изи всех с вертух раскидывал. Если хочется геймплея как в 4, то жди ремейк 5 или в особенности 6, где в свое время эти механики и были развиты
Если честно не хотел бы я Resident Evil 7 в Resident Evil 9. Хочется новых механик с обновлением старых и приспособленных под сюжет.
Resident Evil 7 пугал прежде всего неожиданным появлением монстров. А классические резики пугали прежде всего атмосферой. Например лизун ты его только слышишь а тебе уже страшно. А когда он сваливается с потолка на тебя страх достигал апогея.
В резике 7 особо нет никаких неожиданных появлений монстров. Там как раз все завязано на атмосфере южной Луизианы, болота, старые дома и т.д.. Ты не понял игру.
Как раз таки резик 7 не пугал скримерами. Там была очень даже жуткая атмосфера. Я вот готов на что удобно поспорить, что ты даже не залез бы в похожий дом, а если бы увидел кого-то из обитателей так и вовсе бы в штаны наложил. Для меня 7 резик это эталон хоррора, как и аутласт.
Помню подобные приёмы были (да и есть) в Condemned. Эх вот это игра!
они так всю базу игроков потеряют ...
Не дай бог будет камера от 1-ого лица...
7 и 8 от 1 лица, значит продолжат.
Никогда не считал resident evil хоррором, скорее экшеном с элементами хоррора, так что не знаю, кого и чем он собирается пугать до смерти.
от первого, от третьего лица, какая разница, если потеха не держит в напряжении? первый мертвый космос от третьего, как и все остальные части, но она самая страшная. если леон везде будет под юбку заглядывать, то тут конечно некогда бояться.
Не ужели решили шутан переделать под хоррор?