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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.3 162 оценки

"Resident Evil должна пугать до смерти": режиссер грядущей RE9 рассказал о своем видении серии

Gruz_
Новости

Коси Наканиси, режиссер Resident Evil 7 и грядущей Resident Evil 9, в рамках Capcom Next рассказал о своей философии как разработчика и о том, какие идеи послужили основой при разработке RE7.

По словам Наканиси, задолго до появления Resident Evil 7 он считал, что развитие популярного бренда Resident Evil "сошло с правильного пути" и стало большим разочарованием для его поклонников. Поэтому постановщик стремился вернуть серию к ее корням в новой игре, по-настоящему напугав ее поклонников. Но вместо использования камеры TPP (от третье лица) автор выбрал FPP (от первого лица), "чтобы сделать все еще более ужасающим". По словам Коси Наканиси, бренд Resident Evil в первую очередь должен "пугать до смерти".

Когда вы смотрите на мир с безопасной точки зрения из-за спины, события просто не так страшны. (...) Благодаря FPP вам придется пережить напряженные, полные драматизма бои, что повышает уровень страха от игрового процесса". - сказал Коси Наканиси.

Отталкиваясь от его слов, можно построить предположение о том, как будет развиваться геймплей в уже анонсированной Resident Evil 9. Если учесть, что режиссером следующей части Resident Evil является Коси Наканиси, напрашивается вывод, что в ней снова будет использоваться камера от первого лица.

Вместе с подтверждением существования Resident Evil 9 состоялся и релиз Resident Evil 7 на устройствах Apple, таких как iPhone 15 Pro, iPad и Mac.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Resplaytor

Вы главное геймплей интересный делайте как в 4ке и будет топ, а не аутласт очередной, резидент в первую очередь это survival horror с колоритными персонажами, а не просто horror

7
Гамер132

4 это нифига не хоррор и не сурвайвл. Это в первую очередь экшон. Кому вот было страшно в это играть? Леон на изи всех с вертух раскидывал. Если хочется геймплея как в 4, то жди ремейк 5 или в особенности 6, где в свое время эти механики и были развиты

-1
Egik81

Если честно не хотел бы я Resident Evil 7 в Resident Evil 9. Хочется новых механик с обновлением старых и приспособленных под сюжет.

Resident Evil 7 пугал прежде всего неожиданным появлением монстров. А классические резики пугали прежде всего атмосферой. Например лизун ты его только слышишь а тебе уже страшно. А когда он сваливается с потолка на тебя страх достигал апогея.

3
Гемор

В резике 7 особо нет никаких неожиданных появлений монстров. Там как раз все завязано на атмосфере южной Луизианы, болота, старые дома и т.д.. Ты не понял игру.

-6
Гамер132

Как раз таки резик 7 не пугал скримерами. Там была очень даже жуткая атмосфера. Я вот готов на что удобно поспорить, что ты даже не залез бы в похожий дом, а если бы увидел кого-то из обитателей так и вовсе бы в штаны наложил. Для меня 7 резик это эталон хоррора, как и аутласт.

0
Сергей Понащенко Гамер132

Помню подобные приёмы были (да и есть) в Condemned. Эх вот это игра!

0
Alex40001

они так всю базу игроков потеряют ...

3
брaтанчик

Не дай бог будет камера от 1-ого лица...

1
sapphire_n

7 и 8 от 1 лица, значит продолжат.

-2
Blue Rose

Никогда не считал resident evil хоррором, скорее экшеном с элементами хоррора, так что не знаю, кого и чем он собирается пугать до смерти.

1
martin32

от первого, от третьего лица, какая разница, если потеха не держит в напряжении? первый мертвый космос от третьего, как и все остальные части, но она самая страшная. если леон везде будет под юбку заглядывать, то тут конечно некогда бояться.

0
SEV DRAKE

Не ужели решили шутан переделать под хоррор?

-1