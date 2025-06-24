Resident Evil Requiem добавили в список желаемого более миллиона раз

Издательство Capcom с гордостью сообщило, что с момента анонса в начале этого месяца грядущая экшен-хоррор игра Resident Evil Requiem попала в более чем миллионный список желаний. Это достижение - наглядное свидетельство того, с каким нетерпением фанаты ждут выхода этой долгожданной игры, последовавшей за успехом Resident Evil VII и Resident Evil Village.

Действие Resident Evil: Requiem будет происходить в культовом Раккун-Сити, где произошла биологическая катастрофа, и объединит психологический ужас с экшеном, которого ждут поклонники последних частей франшизы. Главная героиня - Грейс Эшкрофт, специалист по техническому анализу в ФБР, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.