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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 358 оценок

Resident Evil Requiem добавили в список желаемого более миллиона раз

Gruz_ Gruz_

Издательство Capcom с гордостью сообщило, что с момента анонса в начале этого месяца грядущая экшен-хоррор игра Resident Evil Requiem попала в более чем миллионный список желаний. Это достижение - наглядное свидетельство того, с каким нетерпением фанаты ждут выхода этой долгожданной игры, последовавшей за успехом Resident Evil VII и Resident Evil Village.

Действие Resident Evil: Requiem будет происходить в культовом Раккун-Сити, где произошла биологическая катастрофа, и объединит психологический ужас с экшеном, которого ждут поклонники последних частей франшизы. Главная героиня - Грейс Эшкрофт, специалист по техническому анализу в ФБР, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.

Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.

20
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
hKKK33

Добавлю в список желаемого в зелёном магазине. Уверен что её ломанут. А у нас в любом случае не будет в продаже.

6
Alarmsy

За такой продукт и не жалко деньгу отдать, можно даже накопить чисто по чуть-чуть, если жалко будет разово заплатить на релизе/предзаказе, т.к до выхода еще все равно пол года с лишним

4
hKKK33 Alarmsy

Я уже покупал Resident evil 3 за 4 тысячи на пс4, который проходится за 7 часов. Больше такой ошибки не совершу. Тем более что сейчас цена далеко не 4 тысячи + неуважение издателей к нашей стране. Так что пусть поцелуют меня известно куда.

5
My life is a game

Там же нет денуво, поиграешь на релизе,если по бабкам плохо.
И даже если будет - активашка же есть. Зачем себя мучить то?

2
0ncnjqybr
Ее мать, Алисса, играла в Resident Evil Outbreak.

Новостники ПГ как всегда. Копипастить научились, использовать мозг - нет.

5
askazanov

Конечно ждём!!!

3
Константин335

Ну так одна из самых ожидаемых игр 2026 года

3
My life is a game

База

1
Multiplatformer

"Ее мать, Алисса, играла в Resident Evil Outbreak." – а вот некоторые "фанаты" не играли))) А вообще, читается смешно, Аллиса так-то не играла в Outbreak, а в нём участвовала)

2
Alarmsy

Алисса игровой персонаж, она отыгрывает роль в игре, так-то все правильно)

1
Rio17

Естественно в ожидании 🔥👍

1
Кей Овальд

Да, я уже давно добавил игру в Книгу Обид для скачивания с торрента.

1
Ashley33

Потому что игроки углядели в ней продолжение классических 2 и 3 частей, а не странных и "не резидентных" 7 и 8

1
Пользователь ВКонтакте

Удивительно // Денис Лежепеков

AlluringJake

Я тож добавил хоть и не играю на пк.)))

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