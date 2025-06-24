Resident Evil Requiem добавили в список желаемого более миллиона раз

Издательство Capcom с гордостью сообщило, что с момента анонса в начале этого месяца грядущая экшен-хоррор игра Resident Evil Requiem попала в более чем миллионный список желаний. Это достижение - наглядное свидетельство того, с каким нетерпением фанаты ждут выхода этой долгожданной игры, последовавшей за успехом Resident Evil VII и Resident Evil Village.
Действие Resident Evil: Requiem будет происходить в культовом Раккун-Сити, где произошла биологическая катастрофа, и объединит психологический ужас с экшеном, которого ждут поклонники последних частей франшизы. Главная героиня - Грейс Эшкрофт, специалист по техническому анализу в ФБР, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.
Релиз Resident Evil: Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.
Добавлю в список желаемого в зелёном магазине. Уверен что её ломанут. А у нас в любом случае не будет в продаже.
За такой продукт и не жалко деньгу отдать, можно даже накопить чисто по чуть-чуть, если жалко будет разово заплатить на релизе/предзаказе, т.к до выхода еще все равно пол года с лишним
Я уже покупал Resident evil 3 за 4 тысячи на пс4, который проходится за 7 часов. Больше такой ошибки не совершу. Тем более что сейчас цена далеко не 4 тысячи + неуважение издателей к нашей стране. Так что пусть поцелуют меня известно куда.
Там же нет денуво, поиграешь на релизе,если по бабкам плохо.
И даже если будет - активашка же есть. Зачем себя мучить то?
Новостники ПГ как всегда. Копипастить научились, использовать мозг - нет.
Конечно ждём!!!
Ну так одна из самых ожидаемых игр 2026 года
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"Ее мать, Алисса, играла в Resident Evil Outbreak." – а вот некоторые "фанаты" не играли))) А вообще, читается смешно, Аллиса так-то не играла в Outbreak, а в нём участвовала)
Алисса игровой персонаж, она отыгрывает роль в игре, так-то все правильно)
Естественно в ожидании 🔥👍
Да, я уже давно добавил игру в Книгу Обид для скачивания с торрента.
Потому что игроки углядели в ней продолжение классических 2 и 3 частей, а не странных и "не резидентных" 7 и 8
Удивительно // Денис Лежепеков
Я тож добавил хоть и не играю на пк.)))