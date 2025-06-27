Resident Evil Requiem фокусируется на "аддиктивном страхе"; действие игры происходит через 30 лет после Resident Evil 2

Resident Evil Requiem появилась во время последнего Capcom Spotlight, где команда разработчиков углубилась в основные концепции и главной героини. Также было подтверждено, что события происходят через 30 лет после ракетного удара по Раккун-Сити в Resident Evil 2.

Режиссёр Коши Наканиши называет «аддиктивный страх» основной концепцией, а катарсис преодоления страха создаёт зависимость от игры. Грейс Эшкрофт — новый тип персонажа в серии — ее легко напугать, но благодаря обучению в ФБР она обладает дедуктивным мышлением и огнестрельным оружием.

Интересно, что команда рассматривала возможность сделать Леона С. Кеннеди главным героем, но посчитала, что хоррор с ним будет сделать сложно и что он плохо подходит для этого. Они не подтвердили его отсутствие напрямую, так что не теряйте надежды.

Другие интригующие моменты включают в себя эволюцию визуальных эффектов, например, покраснение лица Грейс от подвешивания вниз головой и реалистичную физику волос (команда использовала в качестве модели реальный парик).

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.