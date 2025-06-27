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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 366 оценок

Resident Evil Requiem фокусируется на "аддиктивном страхе"; действие игры происходит через 30 лет после Resident Evil 2

monk70 monk70

Resident Evil Requiem появилась во время последнего Capcom Spotlight, где команда разработчиков углубилась в основные концепции и главной героини. Также было подтверждено, что события происходят через 30 лет после ракетного удара по Раккун-Сити в Resident Evil 2.

Режиссёр Коши Наканиши называет «аддиктивный страх» основной концепцией, а катарсис преодоления страха создаёт зависимость от игры. Грейс Эшкрофт — новый тип персонажа в серии — ее легко напугать, но благодаря обучению в ФБР она обладает дедуктивным мышлением и огнестрельным оружием.

Интересно, что команда рассматривала возможность сделать Леона С. Кеннеди главным героем, но посчитала, что хоррор с ним будет сделать сложно и что он плохо подходит для этого. Они не подтвердили его отсутствие напрямую, так что не теряйте надежды.

Другие интригующие моменты включают в себя эволюцию визуальных эффектов, например, покраснение лица Грейс от подвешивания вниз головой и реалистичную физику волос (команда использовала в качестве модели реальный парик).

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
UnchangingJetson

В ожидании новой инфы - демок, фото и видео. Ждем и верим) Набираемся терпения.

5
Юркец

последнее видео только что было на презинтации capcom и новые кадры и видео уже есть! ждем новых конечно же

Никита Дроздоvv

Ничего себе! подтвердили, что будет два вида. Это, кстати, ещё больше реиграбельности дает. Прошел такой игру сначала, например, от первого лица, и думаешь: блин, хорошая игра, надо бы перепройти с другой камерой. Это реально отлично. А вот что не отлично - это графика. Нет, графика хорошая, но мне одному кажется что с ней что то не так? Какой-то блюр присутствует или эффект рыбьего глаза, не знаю, но с картинкой как будто действительно что то не так. Такой же или похожий эффект был в RE7. Если мне не кажется и реально есть какой-то эффект, то мне это капец как не нравится.

2
Rambo_1

Согласен. При таком незначительном но очень заметном мыле постоянно хочется глаза потереть. У меня так было с несколькими играми, особенно с третьей батлой.

Никита Дроздоvv Rambo_1

Ну да неприятно

maximus388

Это было ясно еще во время премьерного показа, только глядя на волосы главной героини, об которые можно порезаться. Прическа проработана лучше, чем мимика лица. Было бы странно, если данный Hair Strands Effect никто не заметил при игре от первого лица.
Кстати, отъедать фпс данная реалистичная физика будет прилично.

askazanov

Экшен стрельба с разных пушек будет!?? Если нет, то очень плохо...

Никита Дроздоvv

Что ты имеешь ввиду?

askazanov Никита Дроздоvv

Лишь бы не было в стиле Biohazard, или Evil Village

Никита Дроздоvv askazanov

Как Village - вряд-ли будет, а как Biohazard - Может. Я так понимаю, Biohazard - это RE7? Если да, то RE9, может быть, будет как RE7. Как минимум, потому что геймдизайнер тот же. Вот тут действительно, лишь бы не было бы как RE7. А если было бы как Деревня- это вообще отлично. Деревня - одна из лучших частей, на мой взгляд.

AlluringJake

Жду демку.

Stinger_Max

Меня прикалывает, как они 3-ю часть типа не упомянули, а точнее ремейк, типа её нет, не было. Заместо того, чтобы сделать работу над ошибками ещё тогда, можно просто не упоминать эту игру и получается, что события в Раккуне были только во второй части. Только вторая часть рассказывала о событиях в Раккун сити.