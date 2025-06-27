Resident Evil Requiem фокусируется на "аддиктивном страхе"; действие игры происходит через 30 лет после Resident Evil 2

Resident Evil Requiem появилась во время последнего Capcom Spotlight, где команда разработчиков углубилась в основные концепции и главной героини. Также было подтверждено, что события происходят через 30 лет после ракетного удара по Раккун-Сити в Resident Evil 2.
Режиссёр Коши Наканиши называет «аддиктивный страх» основной концепцией, а катарсис преодоления страха создаёт зависимость от игры. Грейс Эшкрофт — новый тип персонажа в серии — ее легко напугать, но благодаря обучению в ФБР она обладает дедуктивным мышлением и огнестрельным оружием.
Интересно, что команда рассматривала возможность сделать Леона С. Кеннеди главным героем, но посчитала, что хоррор с ним будет сделать сложно и что он плохо подходит для этого. Они не подтвердили его отсутствие напрямую, так что не теряйте надежды.
Другие интригующие моменты включают в себя эволюцию визуальных эффектов, например, покраснение лица Грейс от подвешивания вниз головой и реалистичную физику волос (команда использовала в качестве модели реальный парик).
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
В ожидании новой инфы - демок, фото и видео. Ждем и верим) Набираемся терпения.
последнее видео только что было на презинтации capcom и новые кадры и видео уже есть! ждем новых конечно же
Ничего себе! подтвердили, что будет два вида. Это, кстати, ещё больше реиграбельности дает. Прошел такой игру сначала, например, от первого лица, и думаешь: блин, хорошая игра, надо бы перепройти с другой камерой. Это реально отлично. А вот что не отлично - это графика. Нет, графика хорошая, но мне одному кажется что с ней что то не так? Какой-то блюр присутствует или эффект рыбьего глаза, не знаю, но с картинкой как будто действительно что то не так. Такой же или похожий эффект был в RE7. Если мне не кажется и реально есть какой-то эффект, то мне это капец как не нравится.
Согласен. При таком незначительном но очень заметном мыле постоянно хочется глаза потереть. У меня так было с несколькими играми, особенно с третьей батлой.
Ну да неприятно
Это было ясно еще во время премьерного показа, только глядя на волосы главной героини, об которые можно порезаться. Прическа проработана лучше, чем мимика лица. Было бы странно, если данный Hair Strands Effect никто не заметил при игре от первого лица.
Кстати, отъедать фпс данная реалистичная физика будет прилично.
Экшен стрельба с разных пушек будет!?? Если нет, то очень плохо...
Что ты имеешь ввиду?
Лишь бы не было в стиле Biohazard, или Evil Village
Как Village - вряд-ли будет, а как Biohazard - Может. Я так понимаю, Biohazard - это RE7? Если да, то RE9, может быть, будет как RE7. Как минимум, потому что геймдизайнер тот же. Вот тут действительно, лишь бы не было бы как RE7. А если было бы как Деревня- это вообще отлично. Деревня - одна из лучших частей, на мой взгляд.
Жду демку.
Меня прикалывает, как они 3-ю часть типа не упомянули, а точнее ремейк, типа её нет, не было. Заместо того, чтобы сделать работу над ошибками ещё тогда, можно просто не упоминать эту игру и получается, что события в Раккуне были только во второй части. Только вторая часть рассказывала о событиях в Раккун сити.