Слух: анонс Resident Evil 9 может состояться уже на этой неделе

Инсайдер Dusk Golem утверждает, что он «на 95% уверен», что анонс долгожданной Resident Evil 9 произойдет в ближайшее время. По его словам, его источники уверены, что анонс состоится во время Summer Game Fest.
Не могу дать 100% подтверждение, напрямую об этом никто не говорил. Но в данный момент я на 95% уверен, что мы на грани того, что RE9 будет показана на SGF. Это первый раз, когда за кулисами много шума, много слухов.
Стоит отметить, что Resident Evil 9 находится в разработке уже много лет, как минимум с 2017 года, тогда игра разрабатывалась как мультиплеерный проект с открытым миром. Однако в 2021 году концепция проекта была изменена, и с тех пор об игре не было практически никаких официальных новостей.
В то же время, согласно предыдущим слухам, упомянутая часть RE может получить большой мир и стать «самой амбициозной» игрой Capcom во франшизе. Также Dusk Golem ранее сообщал, что анонс может состояться в начале 2025 года - однако, по состоянию на июнь 2025 года, никакого анонса не было.
Если верить предыдущим слухам, то анонс RE9 переносился уже несколько раз. Пока неясно, состоится ли анонс в текущем финансовом году или только в следующем, но Summer Game Fest, который пройдет 6 июня, выглядит идеальным местом для такого события.
По скорее бы уже. Устал ждать лучшую игру на свете!
Согласен!
Очередная новость про бредни этого клоуна.
А я всё жду ремейк пятой...
Ну посмотрим.
С 2021г перезапушенная разработка, вряд это тянет на самую амбициозную игру в серии. Скорее всего
Пора бы все равно динокризис не видать на горизонте. А нужно сделать паузу по выпуску ремейков - ремастеров Резидента.
Вот как они будут без Леди Димитреску или её аналогов?
Надеюсь слухи не подтвердятся, Резик всегда был камерной игрой. И что важно для меня конкретно, игры не были никогда особо длинными. В таком формате у них все номерные части огонь.
Но вот если они полезут не в свою стезю, то я даже хз, получат шлак какой нибудь. Чрезмерно растянутый и поверхностный.
Желаю всем, кто постит бредни этого человека, поноса.
Что то мне стремно за РЕ, если РЕ7 я еще смог переварить, лишь со временем и то не полностью, то РЕ8 уже просто в какую то хрень превратилась, а после длс про Розу у меня была только одна мысль в голове "Сценаристы вы чем обдолбались ?".