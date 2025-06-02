Слух: анонс Resident Evil 9 может состояться уже на этой неделе

Инсайдер Dusk Golem утверждает, что он «на 95% уверен», что анонс долгожданной Resident Evil 9 произойдет в ближайшее время. По его словам, его источники уверены, что анонс состоится во время Summer Game Fest.

Не могу дать 100% подтверждение, напрямую об этом никто не говорил. Но в данный момент я на 95% уверен, что мы на грани того, что RE9 будет показана на SGF. Это первый раз, когда за кулисами много шума, много слухов.

Стоит отметить, что Resident Evil 9 находится в разработке уже много лет, как минимум с 2017 года, тогда игра разрабатывалась как мультиплеерный проект с открытым миром. Однако в 2021 году концепция проекта была изменена, и с тех пор об игре не было практически никаких официальных новостей.

В то же время, согласно предыдущим слухам, упомянутая часть RE может получить большой мир и стать «самой амбициозной» игрой Capcom во франшизе. Также Dusk Golem ранее сообщал, что анонс может состояться в начале 2025 года - однако, по состоянию на июнь 2025 года, никакого анонса не было.

Если верить предыдущим слухам, то анонс RE9 переносился уже несколько раз. Пока неясно, состоится ли анонс в текущем финансовом году или только в следующем, но Summer Game Fest, который пройдет 6 июня, выглядит идеальным местом для такого события.