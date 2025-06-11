Слух: у Resident Evil: Requiem самый крупный бюджет среди всех игр от Capcom

Resident Evil: Requiem от Capcom, которая была анонсирована во время мероприятия Summer Game Fest, стала, пожалуй, главным летним анонсом текущего года.

По данным инсайдера Dusk Golem, Resident Evil: Requiem обладает самым крупным бюджетом среди игр Capcom, однако конкретные цифры неизвестны. По всей видимости у японского издателя очень высокие ожидания от предстоящей игры.

Уже в скором времени Capcom пообещала поделиться новыми подробностями игры. Кроме того, Capcom подтвердила, что Resident Evil: Requiem появится на Gamescom. Релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S 27 февраля 2026 года.