Слух: у Resident Evil: Requiem самый крупный бюджет среди всех игр от Capcom

Resident Evil: Requiem от Capcom, которая была анонсирована во время мероприятия Summer Game Fest, стала, пожалуй, главным летним анонсом текущего года.
По данным инсайдера Dusk Golem, Resident Evil: Requiem обладает самым крупным бюджетом среди игр Capcom, однако конкретные цифры неизвестны. По всей видимости у японского издателя очень высокие ожидания от предстоящей игры.
Уже в скором времени Capcom пообещала поделиться новыми подробностями игры. Кроме того, Capcom подтвердила, что Resident Evil: Requiem появится на Gamescom. Релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S 27 февраля 2026 года.
ну будут теперь прогревать всеми правдами и неправдами. будто большой бюджет - это гарантия воу-эффекта ага
Кроме "инсайдера" Голема больше не кого постить?
Всегда так говорят перед новой частью резика
Вроде все резики были топ. Так что не знаю что за хейт идёт // Alexander Sbercotoff
Как показывает практика бюджет не значит априори качество. К сожалению, это скорей наличие массы псевдо пользователей ждущих игру и верящих что будет супер-пупер. Ну а так же вожделенных материалов на хайтек помойках. Как до релиза, так и некоторое время после. Ну а касательно производителей железа это после как временное, т.е. постоянно.