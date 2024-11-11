События Resident Evil 9 могут развернуться в Европе или даже в России - появились новые инсайды о хорроре

Недавно в открытом доступе появилось множество интересной информации, где подробно описывается игровой процесс следующей номерной части серии Resident Evil. Несмотря на утверждения о том, что эти утечки могут быть фейками, публикация описаний продолжается. На этот раз появились уточняющие детали о местодействии игры. Культовая франшиза впервые может заглянуть в Россию или как минимум вдохновиться некоторыми локациями и сюжетами для этой части.

Об этом стало известно от тестировщика, который успел опробовать новую Resident Evil на закрытом тестировании хоррора в Сан-Франциско летом этого года. Его слова передает известный в сообществе контентмейкер под ником Centre For Evil, который одним из первых сливал достоверную информацию о Resident Evil: Village и других играх серии.

Источник подтвердил предыдущие утечки о том, что события Resident Evil 9 развернутся на таинственном острове. Судя по всему, эта территория будет связана с Россией или Европой. На это указывает кириллица, которой обозначены здания в тестовой версии игры. Геймплей новой части описывается как нечто среднее между ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4, с элементами, знакомыми по Resident Evil: Village.

Во время закрытого тестирования игроки столкнулись с новым видом мутировавших зомби, у которых зубы расположены на животе. Их главная особенность — способность оглушать игрока на длительное время, а их уязвимое место находится в туловище, а не в голове, как привыкли многие.

Вот еще несколько интересных деталей, озвученных в ролике Centre For Evil:

Сюжет игры приведет Джилл в больницу в поисках секретных документов.

Джилл пытается разоблачить темную сторону B.S.A.A.

Среди оружия был замечен нож, который используется для защитных действий по аналогии с механиками из ремейка Resident Evil 2.

В игре будет крупный уровень с больницей, продолжительность которого напоминает госпиталь Брукхейвен из Silent Hill 2.

Игра будет от третьего лица; за время теста не было показано кадров с видом от первого лица.

Отметим, что Resident Evil 9 официально еще не анонсирована. Возможно, игру покажут в конце этого года или уже в 2025 году.