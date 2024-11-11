События Resident Evil 9 могут развернуться в Европе или даже в России - появились новые инсайды о хорроре

Недавно в открытом доступе появилось множество интересной информации, где подробно описывается игровой процесс следующей номерной части серии Resident Evil. Несмотря на утверждения о том, что эти утечки могут быть фейками, публикация описаний продолжается. На этот раз появились уточняющие детали о местодействии игры. Культовая франшиза впервые может заглянуть в Россию или как минимум вдохновиться некоторыми локациями и сюжетами для этой части.
Об этом стало известно от тестировщика, который успел опробовать новую Resident Evil на закрытом тестировании хоррора в Сан-Франциско летом этого года. Его слова передает известный в сообществе контентмейкер под ником Centre For Evil, который одним из первых сливал достоверную информацию о Resident Evil: Village и других играх серии.
Источник подтвердил предыдущие утечки о том, что события Resident Evil 9 развернутся на таинственном острове. Судя по всему, эта территория будет связана с Россией или Европой. На это указывает кириллица, которой обозначены здания в тестовой версии игры. Геймплей новой части описывается как нечто среднее между ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4, с элементами, знакомыми по Resident Evil: Village.
Во время закрытого тестирования игроки столкнулись с новым видом мутировавших зомби, у которых зубы расположены на животе. Их главная особенность — способность оглушать игрока на длительное время, а их уязвимое место находится в туловище, а не в голове, как привыкли многие.
Вот еще несколько интересных деталей, озвученных в ролике Centre For Evil:
- Сюжет игры приведет Джилл в больницу в поисках секретных документов.
- Джилл пытается разоблачить темную сторону B.S.A.A.
- Среди оружия был замечен нож, который используется для защитных действий по аналогии с механиками из ремейка Resident Evil 2.
- В игре будет крупный уровень с больницей, продолжительность которого напоминает госпиталь Брукхейвен из Silent Hill 2.
- Игра будет от третьего лица; за время теста не было показано кадров с видом от первого лица.
Отметим, что Resident Evil 9 официально еще не анонсирована. Возможно, игру покажут в конце этого года или уже в 2025 году.
Злые русские создали новый вирус Балалайкус 24. И запустили его в Европу. Он превращает европейцев в натуралов и поэтому это надо остановить!!!
А вот и глубинный народ с шуточками за 300 пожаловал )
Занимать первые места в мире по поисковым запросам гей порно, но играть образ показушных консерваторов, как это по-нашему )
статистическую инфу твой отец предоставлял?
У нас уже есть раскрученный бренд адского токсина, который не травит никого)) Наверное у него как раз другое действие)
Занимать первые места в мире по поисковым запросам гей порно (с)
как вы любите новиопы, брать факты из своей глупой башки ,факты не связанные с реальной жизни совсем !🤣ищут то может ищут, да не те,кого ты имеешь ввиду ,а как тебе этого хотелось бы...
(С)
Google подвел итоги года. Выяснилось, что порно в Интернете в России активнее всего ищут жители Кавказа. В запросах также лидируют "гей кавказ" (+60 %) и "гей краснодар" (+60 %). 100-процентный индекс количества запросов слова "порно" набрала Республика Дагестан, далее следует Чеченская Республика (99). Для сравнения - в Московской области индекс запроса "порно" всего 48, в Москве - 47.
Игра будет от третьего лица; за время теста не было показано кадров с видом от первого лица.
охх...как бы хотелось что бы это было правдой.
можно и от 1-го сделать и от 3-его. Все останутся довольны
и в России игра будет недоступна
хз но зато даже озвучка была в последней части ре4 и очень даже хорошая я бы так сказал а купить как можно сейчас полно вариантов как купить и на дисках и в цифре через турцию или другие страны ход есть было бы желание.
События одного из сценариев в "The Umbrella Chronicles" происходят в России. Так что уже как бы не впервые.
Недавно прошел RE Revelations 2, и там действие происходит на небольшом острове, где, кхм, бывшие жители говорят на русском (на русском же и звуковые оповещения в игре звучат). В игре не говорится, где остров находится, но выглядит чем-то похоже на Курилы, хотя я могу и путать
Или на Марсе, или на той стороне Луны против австрийского художника, который решил вывести вирус чистой расы...
Инсайды, которые через несколько часов опровергнут.
// Авахан Элис
Напомните плиз пожалуйста у ремейков и 7,8 части были денуво или нет?
Непонятно, нужно будет покупать или спиратить можно будет
Была, ее потом убирали через год-два.
Спасибо!
У них ведь есть уже выдуманная Восточно-Славянская республика, может с ней что-то связано. // Дима Томбачёв
Горе-инсайдеры идите,пожалуйста,на х.......
лучше брать на плойке потому что VR режим будет только там
еще один вброс, простите, "inside", недавний уже опроверг Даск Голем. Слишком много блогов и новостей в принципе стало от васянских видеоблогеров или постов на форчане, которые в массе своей просто фантазии или хотелки фанатов.
Только вот Голем пока еще ни одного инсайда по ре9 не сделал, что бы как то его опровержения имели вес.