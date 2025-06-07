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Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.5 262 оценки

Сюрприз Summer Game Fest 2025: жуткий и загадочный трейлер Resident Evil: Requiem

Gutsz Gutsz

Организаторы Summer Game Fest 2025 и Capcom сумели удивить даже самых искушённых зрителей, несмотря на череду предварительных утечек. Во время трансляции разработчики заявили, что на анонс следующей части Resident Evil пока не стоит рассчитывать — проект якобы нуждается в доработке. Однако всё оказалось тщательно спланированным обманом: финальным аккордом шоу стал полноценный дебютный трейлер новой игры под названием Resident Evil: Requiem.

На Summer Game Fest 2025 поздравили франшизу Resident Evil с 30-летием... и на этом всё (нет)

Представленное видео знакомит игроков с абсолютно новой героиней — аналитиком ФБР по имени Грейс Эшкрофт. В ролике она расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Её начальник связывает одно из тел с трагедией из прошлого Грейс: её мать погибла в том же самом отеле, где найден последний труп. Героине предстоит не только разобраться в происходящем, но и столкнуться с личными травмами — и, судя по кадрам, с поистине кошмарными существами.

+ ещё 3 картинки

Ни одного намёка на знакомых персонажей серии в трейлере не было: Resident Evil: Requiem явно делает ставку на новую сюжетную арку и атмосферу психологического триллера. Тем не менее знакомые места и отсылки на прошлые части в ролике явно прослеживаются.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Игра заявлена для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Впервые поиграть в неё можно будет уже в августе на выставке Gamescom. Как и для предыдущей частей серии, в новой игре будет присутствовать русский язык.

35
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

Типа "Торментед солс 2"

3
AlluringJake

Так я не понял это и есть РЕ9 только с другим названием как Виладж(Деревня) или что? Эта новая часть опять будет от 1 лица что ли? Что это за хрень вообще? Если это так то это просто ЭПИК ФЕЙЛ друзья.......((((((((((((((

3
Никита Дроздоvv

Хоть бы от первого лица

1
Shigofumi

Очевидно же что это не Resident Evil 9 ! Про 9 говорили где сюжет будет проходить .

Taicho Shigofumi

RE9uiem даже в названии есть типа девятка

Никита Дроздоvv

Капком, Даёшь Вид от первого лица, плизз!

2
PeremptoryMaddox

Так я не понял это 9-ая часть или спинн оф будет?

1
Господин Никто

там девятка мелькает - пересмотри внимательно

PeremptoryMaddox Господин Никто

Ну да, 9-ка и главная героиня Роза. Получается все эти слухи что главными героями будут Леон и Джилл оказались слухами.......или может нет? Ладно, поживем-увидим.

ОТСТУПНИК Style

9ая, там также как в деревне название сделали номер в названии спрятали

RedDay13

Так и знал, что сначала обманут и потом таки покажут

1
ОТСТУПНИК Style

не ври ты не знал

Madiark

В этот раз пропущу резика 👎

1
Punisher1

Ничего непонятно но очень интересно

1
MаD

Японцы, Корейцы, Китайцы, уже в хвост и гриву начали #бать игровую индустрию! На фоне потуг до#уя толерантных европеоидов выглядит весьма закономерным!!! На подходе очередная годнота, как минимум!!!

1
Андрей Андреевв

Надеюсь будет жутко, хотя бы не хуже уровня с Мией в начале семёрки.

PeremptoryMaddox

Так эта Грейс это же Роза из 8-ой части

2BLaraSex

Нет, это Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.

2
PeremptoryMaddox 2BLaraSex

Может она выдает себя не за ту, кем является на самом деле. Тем более внешне видно что это Роза, и мелькают фрагменты из 7-ой и 8-ой части.

2BLaraSex PeremptoryMaddox

Да не Роза это.

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