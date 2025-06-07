Сюрприз Summer Game Fest 2025: жуткий и загадочный трейлер Resident Evil: Requiem

Организаторы Summer Game Fest 2025 и Capcom сумели удивить даже самых искушённых зрителей, несмотря на череду предварительных утечек. Во время трансляции разработчики заявили, что на анонс следующей части Resident Evil пока не стоит рассчитывать — проект якобы нуждается в доработке. Однако всё оказалось тщательно спланированным обманом: финальным аккордом шоу стал полноценный дебютный трейлер новой игры под названием Resident Evil: Requiem.
Представленное видео знакомит игроков с абсолютно новой героиней — аналитиком ФБР по имени Грейс Эшкрофт. В ролике она расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Её начальник связывает одно из тел с трагедией из прошлого Грейс: её мать погибла в том же самом отеле, где найден последний труп. Героине предстоит не только разобраться в происходящем, но и столкнуться с личными травмами — и, судя по кадрам, с поистине кошмарными существами.
Ни одного намёка на знакомых персонажей серии в трейлере не было: Resident Evil: Requiem явно делает ставку на новую сюжетную арку и атмосферу психологического триллера. Тем не менее знакомые места и отсылки на прошлые части в ролике явно прослеживаются.
Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Игра заявлена для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Впервые поиграть в неё можно будет уже в августе на выставке Gamescom. Как и для предыдущей частей серии, в новой игре будет присутствовать русский язык.
Типа "Торментед солс 2"
Так я не понял это и есть РЕ9 только с другим названием как Виладж(Деревня) или что? Эта новая часть опять будет от 1 лица что ли? Что это за хрень вообще? Если это так то это просто ЭПИК ФЕЙЛ друзья.......((((((((((((((
Хоть бы от первого лица
Очевидно же что это не Resident Evil 9 ! Про 9 говорили где сюжет будет проходить .
RE9uiem даже в названии есть типа девятка
Капком, Даёшь Вид от первого лица, плизз!
Так я не понял это 9-ая часть или спинн оф будет?
там девятка мелькает - пересмотри внимательно
Ну да, 9-ка и главная героиня Роза. Получается все эти слухи что главными героями будут Леон и Джилл оказались слухами.......или может нет? Ладно, поживем-увидим.
9ая, там также как в деревне название сделали номер в названии спрятали
Так и знал, что сначала обманут и потом таки покажут
не ври ты не знал
В этот раз пропущу резика 👎
Ничего непонятно но очень интересно
Японцы, Корейцы, Китайцы, уже в хвост и гриву начали #бать игровую индустрию! На фоне потуг до#уя толерантных европеоидов выглядит весьма закономерным!!! На подходе очередная годнота, как минимум!!!
Надеюсь будет жутко, хотя бы не хуже уровня с Мией в начале семёрки.
Так эта Грейс это же Роза из 8-ой части
Нет, это Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak.
Может она выдает себя не за ту, кем является на самом деле. Тем более внешне видно что это Роза, и мелькают фрагменты из 7-ой и 8-ой части.
Да не Роза это.