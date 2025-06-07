Сюрприз Summer Game Fest 2025: жуткий и загадочный трейлер Resident Evil: Requiem - в игре будет русская озвучка

Организаторы Summer Game Fest 2025 и Capcom сумели удивить даже самых искушённых зрителей, несмотря на череду предварительных утечек. Во время трансляции разработчики заявили, что на анонс следующей части Resident Evil пока не стоит рассчитывать — проект якобы нуждается в доработке. Однако всё оказалось тщательно спланированным обманом: финальным аккордом шоу стал полноценный дебютный трейлер новой игры под названием Resident Evil: Requiem.

Представленное видео знакомит игроков с абсолютно новой героиней — аналитиком ФБР по имени Грейс Эшкрофт. В ролике она расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Её начальник связывает одно из тел с трагедией из прошлого Грейс: её мать погибла в том же самом отеле, где найден последний труп. Героине предстоит не только разобраться в происходящем, но и столкнуться с личными травмами — и, судя по кадрам, с поистине кошмарными существами.

Ни одного намёка на знакомых персонажей серии в трейлере не было: Resident Evil: Requiem явно делает ставку на новую сюжетную арку и атмосферу психологического триллера. Тем не менее знакомые места и отсылки на прошлые части в ролике явно прослеживаются.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Игра заявлена для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Впервые поиграть в неё можно будет уже в августе на выставке Gamescom. Как и для предыдущих частей серии, в новой игре будет присутствовать русский язык. Согласно странице игры в Steam для хоррора сделают даже озвучку.