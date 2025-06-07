Сюрприз Summer Game Fest 2025: жуткий и загадочный трейлер Resident Evil: Requiem - в игре будет русская озвучка

Организаторы Summer Game Fest 2025 и Capcom сумели удивить даже самых искушённых зрителей, несмотря на череду предварительных утечек. Во время трансляции разработчики заявили, что на анонс следующей части Resident Evil пока не стоит рассчитывать — проект якобы нуждается в доработке. Однако всё оказалось тщательно спланированным обманом: финальным аккордом шоу стал полноценный дебютный трейлер новой игры под названием Resident Evil: Requiem.
Представленное видео знакомит игроков с абсолютно новой героиней — аналитиком ФБР по имени Грейс Эшкрофт. В ролике она расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Её начальник связывает одно из тел с трагедией из прошлого Грейс: её мать погибла в том же самом отеле, где найден последний труп. Героине предстоит не только разобраться в происходящем, но и столкнуться с личными травмами — и, судя по кадрам, с поистине кошмарными существами.
Ни одного намёка на знакомых персонажей серии в трейлере не было: Resident Evil: Requiem явно делает ставку на новую сюжетную арку и атмосферу психологического триллера. Тем не менее знакомые места и отсылки на прошлые части в ролике явно прослеживаются.
Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Игра заявлена для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Впервые поиграть в неё можно будет уже в августе на выставке Gamescom. Как и для предыдущих частей серии, в новой игре будет присутствовать русский язык. Согласно странице игры в Steam для хоррора сделают даже озвучку.
Люди даже не задумываются , почему игры из Японщины , всегда идут с русской озвучкой ?! Все просто !!! Таким макаром , они хотят сближения с русскими , дабы попытаться , через мнение народа , отжать назад ,якобы , "свои" острова , которые были исконно наши , с незапамятных времен ...-)))) Будь то , через 50 или 200 лет ... PS: Молодежь после ЕГЭ , это ручной тормоз РФ !!!
Таблетки выпить забыл ?
Наконец то)
зачем он шел к ней так долго?когда из своего офиса он мог ей позвонить на мобилу?и сказать быстро ко мне?..уже попахивает УИТОЙ =))))
А это я жду, трейлер понравился
Даже не ремастер, даже игра? Ваау. xD)
Не любитель резиков, ни разу. Просто позырил ради интереса. Выглядит неплохо, ну. Лёнька скорее всего появится, про сто по логике вещей, т.к девка прям совсем не тянет на истребителя зомби. Кто то должен будет спасать её симпатичную поп, иначе дичь полнейшая. )
Ваще огонь! Походу события после удара по Ракун-сити где-то в окрестностях и вероятно некоторая часть подземных сооружений под участком и самим городом уцелели. А у ГГ ещё фамилия Эшкрофт, такая знакомая ))
з.ы. Да и особняк как то намекает )))
Что то не убедительно. Надеюсь это не будет симулятор ходьбы со скримерами.
И от какого же лица будет игра?)) вот это интересно узнать
Это радует👏
О, новый Резик так ещё и с русской озвучкой. Наконец-то анонс. Будем смотреть что там произойдёт.