Тройной удар Capcom: новые подробности Resident Evil Requiem, Onimusha и Pragmata уже на подходе

Capcom готовит масштабное наступление в 2026 году сразу с тремя громкими релизами — Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword и Pragmata. Все три проекта недавно мелькали в новостных сводках, а теперь стало известно, что в ближайшее время поклонников ждут новые геймплейные кадры и впечатления от журналистов и блогеров.

Официальная информация поступила от самой Capcom: в свежем сообщении в Twitter компания пообещала, что СМИ и контент-мейкеры скоро поделятся подробными впечатлениями о каждой из этих игр. Судя по формулировке, речь идёт не только о новых трейлерах, но и о первых демонстрациях геймплея с рук.

Особое внимание уделено Pragmata — о ней Capcom обещает рассказать ещё больше в течение ближайших недель. Это особенно важно, учитывая долгое молчание вокруг загадочного научно-фантастического проекта.

Resident Evil Requiem, по словам разработчиков, выйдет в феврале 2026 года. Остальные две игры также запланированы на 2026-й, но точные даты пока не названы. Все три тайтла появятся на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.