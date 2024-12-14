У Capcom слишком плотный график: инсайдер рассказал, почему новую Resident Evil придётся подождать

Следующую часть Resident Evil придётся подождать подольше. Инсайдер Dusk Golem рассказал, что Capcom решила не торопиться с новой игрой, хотя изначально собиралась показать её ещё этим летом. И даже на недавно прошедшей The Game Awards проект так и не появился.
Судя по всему, на то было несколько причин. С одной стороны, разработчикам нужно больше времени на доработку самой игры — речь идёт об очень амбициозном проекте. С другой — у Capcom и без того плотный график релизов на ближайшее время. К тому же для компании такие переносы вполне привычны — достаточно вспомнить ремейк Resident Evil 2, который вместо юбилейного 2018 года вышел только в начале 2019-го.
При этом инсайдер уверяет, что ждать новую часть знаменитой серии придётся не так уж долго — максимум пару лет. Вот только когда Capcom наконец-то анонсирует игру, пока никто не знает.
А хуля нам... ждунам...
4de Расстроится )))))))))
даск голимый его любимчик,он всегда рад его упоминанию.
Capcom жги
Опять Dusk Golem херню вещает, а это постят как инсайд.
Ну 2030 год тоже пару лет.
Ой не знаю, не знаю. На 26 год наверно будет намечен ремейк первой части, так как её 30 лет стукнет
Ремейк 5ки, капком плез, хотим с кентом негров пострелять!
Не жду новых частей, предыдущие две разочаровали. А вот ремейки старых частей очень жду, заиграл уже вышедшие до дыр!
ну во первых Denuvo надо вписать, а во вторых игру же надо совершеннее сделать не желе Resedenta Evila 4 Remake
Не совем понял, что значит денуво вписать?
понятно что они ставят денуво, тут каких то осуждений нет, их политика, ну ок
а что значит вписать, или денуво надо как то заранее типа согласывать?
Оптимизация с денуво.
да хз, летом прошел 4 резидент с денуво, нет проблем
рынок так просто от денуво не избавится, у геймеров есть выбор
1)забить на игры с денуво
2)ныть в комментариях, о том что с денуво вместо 100 фпс будет 10 фпс
3)покупать игру/покупать акки
Дунька не поможет, купят активацию за копейки