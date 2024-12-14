У Capcom слишком плотный график: инсайдер рассказал, почему новую Resident Evil придётся подождать

Следующую часть Resident Evil придётся подождать подольше. Инсайдер Dusk Golem рассказал, что Capcom решила не торопиться с новой игрой, хотя изначально собиралась показать её ещё этим летом. И даже на недавно прошедшей The Game Awards проект так и не появился.

Судя по всему, на то было несколько причин. С одной стороны, разработчикам нужно больше времени на доработку самой игры — речь идёт об очень амбициозном проекте. С другой — у Capcom и без того плотный график релизов на ближайшее время. К тому же для компании такие переносы вполне привычны — достаточно вспомнить ремейк Resident Evil 2, который вместо юбилейного 2018 года вышел только в начале 2019-го.

При этом инсайдер уверяет, что ждать новую часть знаменитой серии придётся не так уж долго — максимум пару лет. Вот только когда Capcom наконец-то анонсирует игру, пока никто не знает.