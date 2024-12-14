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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.3 204 оценки

У Capcom слишком плотный график: инсайдер рассказал, почему новую Resident Evil придётся подождать

Lunersun
Новости

Следующую часть Resident Evil придётся подождать подольше. Инсайдер Dusk Golem рассказал, что Capcom решила не торопиться с новой игрой, хотя изначально собиралась показать её ещё этим летом. И даже на недавно прошедшей The Game Awards проект так и не появился.

Судя по всему, на то было несколько причин. С одной стороны, разработчикам нужно больше времени на доработку самой игры — речь идёт об очень амбициозном проекте. С другой — у Capcom и без того плотный график релизов на ближайшее время. К тому же для компании такие переносы вполне привычны — достаточно вспомнить ремейк Resident Evil 2, который вместо юбилейного 2018 года вышел только в начале 2019-го.

При этом инсайдер уверяет, что ждать новую часть знаменитой серии придётся не так уж долго — максимум пару лет. Вот только когда Capcom наконец-то анонсирует игру, пока никто не знает.

6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
D3KU

А хуля нам... ждунам...

11
PartisanTravis

4de Расстроится )))))))))

3
Stasonich_spb

даск голимый его любимчик,он всегда рад его упоминанию.

1
QuaveryAldora

Capcom жги

2
Navigor506

Опять Dusk Golem херню вещает, а это постят как инсайд.

1
John Paltrow
1
hpi

Ну 2030 год тоже пару лет.

1
K0t Felix
При этом инсайдер уверяет, что ждать новую часть знаменитой серии придётся не так уж долго — максимум пару лет

Ой не знаю, не знаю. На 26 год наверно будет намечен ремейк первой части, так как её 30 лет стукнет

0
Dark1994

Ремейк 5ки, капком плез, хотим с кентом негров пострелять!

0
North235

Не жду новых частей, предыдущие две разочаровали. А вот ремейки старых частей очень жду, заиграл уже вышедшие до дыр!

-1
Беккер5443

ну во первых Denuvo надо вписать, а во вторых игру же надо совершеннее сделать не желе Resedenta Evila 4 Remake

-6
My life is a game

Не совем понял, что значит денуво вписать?
понятно что они ставят денуво, тут каких то осуждений нет, их политика, ну ок

а что значит вписать, или денуво надо как то заранее типа согласывать?

0
hpi My life is a game

Оптимизация с денуво.

0
My life is a game hpi

да хз, летом прошел 4 резидент с денуво, нет проблем
рынок так просто от денуво не избавится, у геймеров есть выбор

1)забить на игры с денуво

2)ныть в комментариях, о том что с денуво вместо 100 фпс будет 10 фпс

3)покупать игру/покупать акки

0
DauntingQamra

Дунька не поможет, купят активацию за копейки

0