Утечка скриншотов и подробностей Resident Evil: Requiem раскрывает нескольких игровых персонажей и вид от третьего лица

После премьеры Resident Evil: Requiem на Summer Game Fest 2025, уже сегодня вечером должны были появиться официальные подробности от журналистов и новые материалы от Capcom. Однако, как и следовало ожидать от одной из самых обсуждаемых игр года, сохранять интригу до конца не удалось. В сеть досрочно утекли скриншоты, а также основные детали, которые должны были быть опубликованы позже — и они подтверждают сразу несколько ранее озвученных слухов.
Согласно информации, преждевременно опубликованной порталом XboxEra, игра предложит сразу два режима камеры — от первого и третьего лица. Вероятно, это будет связано с различными играбельными персонажами, ведь утечка напрямую указывает, что в Requiem будет как минимум двое протагонистов. Один из них — представленная в трейлере Грейс Эшкрофт, а второй пока не был официально анонсирован, но описан как "вооружённый до зубов".
Наряду с этим, скриншоты демонстрируют улучшенную детализацию моделей и лиц, включая мельчайшие нюансы вроде пота, слёз, мимики и текстуры кожи. Всё это — результат работы на движке RE Engine, адаптированного под возможности новых поколений консолей.
Любопытно, что именно в описании второго героя многие фанаты усмотрели отсылку к Леону Кеннеди — и это неслучайно. Согласно недавним исследованием поклонников серии Resident Evil, именно Леон станет тем самым вторым персонажем, а игроки будут проводить за него значительную часть времени.
Кроме того, сама концепция Requiem явно строится вокруг событий, тесно связанных с каноном основной серии ранних частей. Не зря ранее режиссёр проекта подтвердил глубокую связь игры с основной сюжетной линией серии, включая возвращение в Раккун-Сити — город, уничтоженный в результате стерилизационного удара, но, похоже, не заброшенный для сюжета.
Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра уже сейчас обещает стать одним из самых амбициозных проектов серии, а официальный показ геймплея и впечатления прессы ожидаются сегодня вечером.
и новая сцена с Леоном...
не нужны мне эти ноунеймы, даешь старую гвардию Джил, Крис, Леон и Клэр
Жопу ставишь, что играть не будешь, есть все персы будут новыми и ни одного старого или ты среди тех нытиков, которые будут ныть по этому поводу до самого выхода игры, но пойдут играть с полным удовольствием?
Твою если только
А ты тут причем, подсос подсосович? Лишь вы в диалог влететь и высрать
эхххх сделали бы как резик 6..............
Что именно?
Экшен, враги-люди с огнестрелом, управление транспортом.
С у*банской камерой, большими, но пустыми в плане детализации локациями, с боссами, которые в плане сложности ни о чём, а также с калл оф дюти в компании Криса?
Главное что будет русская озвучка)
Да фи, главное. Вон в KCD нету её, а игра всё равно крутая, даже на чешском языке, курва её пердоле.
я ккд с озвучкой прохожу, не люблю субтитры
Мне ИИ озвучка не понравилась, ударения там вышли из чата( Вот бы геймвойсы озвучивать начали, я бы им тысченок 5 задонатил, на dying light я не пожалел и задонатил им, могу поспорить, учитывая качество игры, они бы быстро собрали лимонов 10.
Честно, лично мне бы не хотелось играть за Леона, после двух ремейков, которые были чуть ли не подряд. Персонаж неплохой, несомненно, но больно много за него приходилось играть в последнее время. Но если конечно смотреть на часть без оглядки на ремейки, наличие Леона даже логично
Второй персонаж 100% будет Леня, скринте! 😁🔥🔥😉😉
ну эмоции ладно худо-бедно видно, а где тут разглядели пот, слёзы, детальную проработку мимики?
Ну в принципе уровня прошлых частей
И этот тот зомби из постера? Да он же двухметровый.
все локации из какого то особняка, чет по моему открытого мира не будет
А его никто и никогда не обещал, да и серии игр он вряд ли бы подошёл.
Открытого мира не обещали, но один небезызвестный инсайдер говорил об этом. Правда ходила информация скорее о полуоткрытом мире, типа как в Awowed или Borderlands 3. Потом его отменили и перезапустили разработку. Поэтому очень долго не было анонса девятой части. Так Dusk Golem утверждал, мамой клялся.
Когда будет ремейк первой части? // Виталий Орлов
Инфы небыло про ремейк первой. У неё есть весьма неплохой ремастер, правда обзор там как в классической // Миша Калинин