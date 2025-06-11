Утечка скриншотов и подробностей Resident Evil: Requiem раскрывает нескольких игровых персонажей и вид от третьего лица

После премьеры Resident Evil: Requiem на Summer Game Fest 2025, уже сегодня вечером должны были появиться официальные подробности от журналистов и новые материалы от Capcom. Однако, как и следовало ожидать от одной из самых обсуждаемых игр года, сохранять интригу до конца не удалось. В сеть досрочно утекли скриншоты, а также основные детали, которые должны были быть опубликованы позже — и они подтверждают сразу несколько ранее озвученных слухов.

Согласно информации, преждевременно опубликованной порталом XboxEra, игра предложит сразу два режима камеры — от первого и третьего лица. Вероятно, это будет связано с различными играбельными персонажами, ведь утечка напрямую указывает, что в Requiem будет как минимум двое протагонистов. Один из них — представленная в трейлере Грейс Эшкрофт, а второй пока не был официально анонсирован, но описан как "вооружённый до зубов".

Наряду с этим, скриншоты демонстрируют улучшенную детализацию моделей и лиц, включая мельчайшие нюансы вроде пота, слёз, мимики и текстуры кожи. Всё это — результат работы на движке RE Engine, адаптированного под возможности новых поколений консолей.

Любопытно, что именно в описании второго героя многие фанаты усмотрели отсылку к Леону Кеннеди — и это неслучайно. Согласно недавним исследованием поклонников серии Resident Evil, именно Леон станет тем самым вторым персонажем, а игроки будут проводить за него значительную часть времени.

Кроме того, сама концепция Requiem явно строится вокруг событий, тесно связанных с каноном основной серии ранних частей. Не зря ранее режиссёр проекта подтвердил глубокую связь игры с основной сюжетной линией серии, включая возвращение в Раккун-Сити — город, уничтоженный в результате стерилизационного удара, но, похоже, не заброшенный для сюжета.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра уже сейчас обещает стать одним из самых амбициозных проектов серии, а официальный показ геймплея и впечатления прессы ожидаются сегодня вечером.