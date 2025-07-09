В Resident Evil Requiem Леона не будет

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem ( Re 5, RE Revelations 1-2, RE 7) в своем интервью прокомментировал что в жанре survival horror такой персонаж как Леон Кеннеди совершенно не вписывается в концепцию ужасов, потому что уже прошел путь уничтожения орд монстров во 2 и 4 части, его уже не может ничего напугать и как развивать персонажа дальше в современной концепции игры у них идей нет, в связи с этим от идеи сделать его главным героем отказались полностью как и от старых персонажей номерной серии.
Акцент сместили на Грейс Экшфорд, молодую сотрудницу FBI, дочь Алиссы Экшфорд из игры Resident Evil Outbreak, по его мнению игрок сможет лучше ассоциировать себя с неопытным и не обладающим выдающимися физическими способностями и умениями, что сделает игру реалистичнее и повысит градус напряжения. Игрок начинает как персонаж напуганный неизвестностью и безысходностью, и постепенно становится более способным по мере того как сталкивается с новыми ужасами, отражая путешествие игрока по Resident Evil Requiem.
Изначально игра разрабатывалась под названием Biohazard Apopalypse как многопользовательский онлайн шутер с открытым миром и должен был выйти в 2023 году, но позже от идеи отказались и перенесли наработки в недавно почивший RE Verse.
Предположительно в RE Requiem будет три игровых персонажа, включая Алиссию Экшфорд которая показана в трейлере уже постаревшей и будет доступна к управлению через события прошлого в момент воспроизведения кассет как в RE Village.
Resident Evil Requiem director Koshi Nakanishi said that the team "always thought about making Leon the protagonist," but they ultimately decided not to use him, as "making a horror game around him is difficult." Koshi Nakanishi explained his reasoning, saying that Leon Kennedy "wouldn't jump at something like a bucket falling." The general idea is that Capcom wants to give players a protagonist that evolves alongside them during the course of the game.
Вот так и получаются фейковые новости. Автор поста замешал все в кучу без разбора и выдал желаемое за действительное.
не говорили что не будет вообще, имеется ввиду что он не будет главным героем, а будет ли он вообще никто не отрицает и не подтверждает
Ну и нахер он тогда нужен, за всяких пугливых шмонек пусть сами играют
Розовый страпончик, ты предпочитаешь за брутального мужчинку поиграть, а не за бабу как ты выразился?)
Чё, хрен уже поймёшь эти резиденты
Вселенная то должна развиваться, не всю же жизнь крутиться в около-амбрелловской тусовке
По хорошему надо было на 5 части просто остановиться. А теперь анекдот про стюардессу // Александр Ковалёв
Очень жаль. 😔
вы блин игрока должны пугать, а не героя на экране... делать целью каждый раз брать амёбу непрокаченную в герои тоже так себе идея
Классика! Мужика убрали, бабу выдвинули на первый план! КрэпКам пробивает очередное повесточное дно!
Ага, большинство игроков это парни, а КрэпКам хочет, чтобы они ассоциировали себя бабами! Что дальше, в коллекционные издания игры будут ставить платья и губную помаду? Чтобы парням легче было ассоциировать себя женщинами!
Даже сделать его боссом нельзя было что-ли?! Ну они дают!
Из статьи явно не следует что Леона не будет. Очередной кликбейт по теме резидента. Подождём подробностей от разработчиков и сливов видео с предстоящих шоу. Без паники.
Резик которого мы достоины. (((