В Resident Evil Requiem Леона не будет

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem ( Re 5, RE Revelations 1-2, RE 7) в своем интервью прокомментировал что в жанре survival horror такой персонаж как Леон Кеннеди совершенно не вписывается в концепцию ужасов, потому что уже прошел путь уничтожения орд монстров во 2 и 4 части, его уже не может ничего напугать и как развивать персонажа дальше в современной концепции игры у них идей нет, в связи с этим от идеи сделать его главным героем отказались полностью как и от старых персонажей номерной серии.

Акцент сместили на Грейс Экшфорд, молодую сотрудницу FBI, дочь Алиссы Экшфорд из игры Resident Evil Outbreak, по его мнению игрок сможет лучше ассоциировать себя с неопытным и не обладающим выдающимися физическими способностями и умениями, что сделает игру реалистичнее и повысит градус напряжения. Игрок начинает как персонаж напуганный неизвестностью и безысходностью, и постепенно становится более способным по мере того как сталкивается с новыми ужасами, отражая путешествие игрока по Resident Evil Requiem.

Изначально игра разрабатывалась под названием Biohazard Apopalypse как многопользовательский онлайн шутер с открытым миром и должен был выйти в 2023 году, но позже от идеи отказались и перенесли наработки в недавно почивший RE Verse.

Предположительно в RE Requiem будет три игровых персонажа, включая Алиссию Экшфорд которая показана в трейлере уже постаревшей и будет доступна к управлению через события прошлого в момент воспроизведения кассет как в RE Village.

Resident Evil Requiem director Koshi Nakanishi said that the team "always thought about making Leon the protagonist," but they ultimately decided not to use him, as "making a horror game around him is difficult." Koshi Nakanishi explained his reasoning, saying that Leon Kennedy "wouldn't jump at something like a bucket falling." The general idea is that Capcom wants to give players a protagonist that evolves alongside them during the course of the game.