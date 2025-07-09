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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 388 оценок

В Resident Evil Requiem Леона не будет

pandore pandore

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem ( Re 5, RE Revelations 1-2, RE 7) в своем интервью прокомментировал что в жанре survival horror такой персонаж как Леон Кеннеди совершенно не вписывается в концепцию ужасов, потому что уже прошел путь уничтожения орд монстров во 2 и 4 части, его уже не может ничего напугать и как развивать персонажа дальше в современной концепции игры у них идей нет, в связи с этим от идеи сделать его главным героем отказались полностью как и от старых персонажей номерной серии.

Акцент сместили на Грейс Экшфорд, молодую сотрудницу FBI, дочь Алиссы Экшфорд из игры Resident Evil Outbreak, по его мнению игрок сможет лучше ассоциировать себя с неопытным и не обладающим выдающимися физическими способностями и умениями, что сделает игру реалистичнее и повысит градус напряжения. Игрок начинает как персонаж напуганный неизвестностью и безысходностью, и постепенно становится более способным по мере того как сталкивается с новыми ужасами, отражая путешествие игрока по Resident Evil Requiem.

Изначально игра разрабатывалась под названием Biohazard Apopalypse как многопользовательский онлайн шутер с открытым миром и должен был выйти в 2023 году, но позже от идеи отказались и перенесли наработки в недавно почивший RE Verse.

Предположительно в RE Requiem будет три игровых персонажа, включая Алиссию Экшфорд которая показана в трейлере уже постаревшей и будет доступна к управлению через события прошлого в момент воспроизведения кассет как в RE Village.

Resident Evil Requiem director Koshi Nakanishi said that the team "always thought about making Leon the protagonist," but they ultimately decided not to use him, as "making a horror game around him is difficult." Koshi Nakanishi explained his reasoning, saying that Leon Kennedy "wouldn't jump at something like a bucket falling." The general idea is that Capcom wants to give players a protagonist that evolves alongside them during the course of the game.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
4de

Вот так и получаются фейковые новости. Автор поста замешал все в кучу без разбора и выдал желаемое за действительное.

10
TX ZX

не говорили что не будет вообще, имеется ввиду что он не будет главным героем, а будет ли он вообще никто не отрицает и не подтверждает

9
Ответынамоикоментынечитаю

Ну и нахер он тогда нужен, за всяких пугливых шмонек пусть сами играют

5
Юркец

Розовый страпончик, ты предпочитаешь за брутального мужчинку поиграть, а не за бабу как ты выразился?)

1
Hall_1920

Чё, хрен уже поймёшь эти резиденты

3
ilya178G

Вселенная то должна развиваться, не всю же жизнь крутиться в около-амбрелловской тусовке

3
Пользователь ВКонтакте ilya178G

По хорошему надо было на 5 части просто остановиться. А теперь анекдот про стюардессу // Александр Ковалёв

1
Exies27

Очень жаль. 😔

3
malars0
его уже не может ничего напугать

вы блин игрока должны пугать, а не героя на экране... делать целью каждый раз брать амёбу непрокаченную в герои тоже так себе идея

3
Авраам Линкольн
такой персонаж как Леон Кеннеди совершенно не вписывается
Акцент сместили на Грейс Экшфорд, молодую сотрудницу FBI,

Классика! Мужика убрали, бабу выдвинули на первый план! КрэпКам пробивает очередное повесточное дно!

по его мнению игрок сможет лучше ассоциировать себя

Ага, большинство игроков это парни, а КрэпКам хочет, чтобы они ассоциировали себя бабами! Что дальше, в коллекционные издания игры будут ставить платья и губную помаду? Чтобы парням легче было ассоциировать себя женщинами!

3
TerryTrix

Даже сделать его боссом нельзя было что-ли?! Ну они дают!

2
SOLUS5678

Из статьи явно не следует что Леона не будет. Очередной кликбейт по теме резидента. Подождём подробностей от разработчиков и сливов видео с предстоящих шоу. Без паники.

2
Egik81

Резик которого мы достоины. (((

2
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