В Resident Evil Requiem мог появиться онлайн-режим в открытом мире - оцениваем кадры отменённого прототипа хоррора

В начале этого лета Capcom всё же смогла удивить геймеров на Summer Game Fest 2025, представив долгожданную следующую часть культовой серии — Resident Evil Requiem. Несмотря на акцент на главной героине и попытку обновить привычный для фанатов визуальный стиль, подробностей о проекте всё ещё мало. Тем не менее, разработчики постепенно раскрывают детали, и одно из последних выступлений пролило свет на интересную, но отменённую концепцию.

В специальной презентации, опубликованной как в рамках июньского Capcom Showcase, так и на Resident Evil Portal, авторы подтвердили старые слухи: изначально девятая часть задумывалась как многопользовательская игра в открытом мире. Команда даже показала короткие кадры из прототипа под условным названием Resident Evil 8.5, которые раньше никогда не демонстрировались публике. По словам режиссёра Коши Накабиси, студия всерьёз рассматривала идею создания онлайн-режима, но в итоге отказалась от него после анализа ожиданий фанатов. Творческий коллектив команды, также проголосовал за больший упор на однопользовательской составляющей и сюжете хоррора.

Разработка в итоге полностью сместилась в сторону одиночного хоррора с фокусом на так называемый “захватывающий страх” — чувство ужаса, которое не отпускает, но и не даёт выключить игру. Именно это стало центральной темой Requiem, в которой команда намерена объединить саспенс из Resident Evil 7 с атмосферной напряжённостью RE:2 и динамикой RE:4, но без отклонения в сторону экшена.

Сочетании постоянного напряжения и желания продвигаться дальше должно стать основой атмосферы в Resident Evil Requiem, а эксперименты с онлайн-форматом остались лишь в виде артефактов прототипа.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.