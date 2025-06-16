В Resident Evil: Requiem раскроют скрытую правду о катастрофе в Раккун-Сити

Ранее стало известно о том, что одним из протагонистов Resident Evil: Requiem станет Грейс Эшкрофт - аналитик ФБР, которая расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Сообщается, что сюжет игры сосредоточится на расследовании таинственной болезни, ставшей причиной вспышки инфекции.
Официальный сайт игры намекает, что Грейс раскроет скрытую правду о биологической катастрофе, возможно связанную с деятельностью её покойной матери Алисы Эшкрофт. В описании фигурирует вопрос о том, станет ли эта игра "реквиемом", который поставит точку в истории трагедии.
Выход игры состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Амбрелла осталась в разрушенном городе в подземных лабораториях и продолжила эксперименты, теперь радиоактивные. Вангую
То есть они тупо скопируют синопсис Обители Зла 6?
В смысле фильм? Не знаю что там. В игре же китай был
Они не использовали ядерную бомбу. Удар был нанесен термобарической ракетой.
Resident Evil 6 также рекламировали, что расскажет правду об городе Енота.
Походу капком секретные документы нашла)
На самом деле капком и есть амбрелла🙂
Дада, мы уже в курсе во всем - кароч она вернется в лабу, а там - замороженные топы-корпораты и сливки общества, как раз вокруг комнаты с лазерами!)
ну теперь точно всю правду расскажут , ух держись амбрелла)))
которая сдохла давным давно.
тже сдохла - нео амбрелла жею
что ? что вескер хей? ибо больше нечего не удивит
Так уже не одна игра вышла про Раккун Сити и нам показали всё что только можно показать даже с перспективы непосредственных её участников, что они там ещё могут придумать, что за всем стоят рептилоиды с нибуру?
не одна то есть две?
Помимо 2 и 3 частей, а так же их ремейков, события которых происходили в Раккун Сити, есть ещё Операция Раккун Сити.
Как всегда какие-то отщепенцы шизанутые из зонтика остались в живых и активно проводят эксперименты.
Похоже на открытый мир кста.
По каким признакам ты определил ? 😆😆😆
Да посмотри на картинку к новости. Слишком подробная
очередной бульбазавр из очередной мухи...