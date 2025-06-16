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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 348 оценок

В Resident Evil: Requiem раскроют скрытую правду о катастрофе в Раккун-Сити

AceTheKing AceTheKing

Ранее стало известно о том, что одним из протагонистов Resident Evil: Requiem станет Грейс Эшкрофт - аналитик ФБР, которая расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Сообщается, что сюжет игры сосредоточится на расследовании таинственной болезни, ставшей причиной вспышки инфекции.

Официальный сайт игры намекает, что Грейс раскроет скрытую правду о биологической катастрофе, возможно связанную с деятельностью её покойной матери Алисы Эшкрофт. В описании фигурирует вопрос о том, станет ли эта игра "реквиемом", который поставит точку в истории трагедии.

Выход игры состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

45
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Satana Mogila

Амбрелла осталась в разрушенном городе в подземных лабораториях и продолжила эксперименты, теперь радиоактивные. Вангую

8
0ncnjqybr

То есть они тупо скопируют синопсис Обители Зла 6?

3
Satana Mogila 0ncnjqybr

В смысле фильм? Не знаю что там. В игре же китай был

yarponomarev

Они не использовали ядерную бомбу. Удар был нанесен термобарической ракетой.

1
Multiplatformer

Resident Evil 6 также рекламировали, что расскажет правду об городе Енота.

5
Barred

Походу капком секретные документы нашла)

4
Viking90

На самом деле капком и есть амбрелла🙂

4
Карнаж Абрамович

Дада, мы уже в курсе во всем - кароч она вернется в лабу, а там - замороженные топы-корпораты и сливки общества, как раз вокруг комнаты с лазерами!)

3
MNM 777
2
Alex UnderSun

ну теперь точно всю правду расскажут , ух держись амбрелла)))

1
jax baron

которая сдохла давным давно.

1
Taicho jax baron
4
jax baron Taicho

тже сдохла - нео амбрелла жею

Дворф

что ? что вескер хей? ибо больше нечего не удивит

1
MLShadow

Так уже не одна игра вышла про Раккун Сити и нам показали всё что только можно показать даже с перспективы непосредственных её участников, что они там ещё могут придумать, что за всем стоят рептилоиды с нибуру?

1
Scorpion_win

не одна то есть две?

MLShadow Scorpion_win

Помимо 2 и 3 частей, а так же их ремейков, события которых происходили в Раккун Сити, есть ещё Операция Раккун Сити.

Vetrjak

Как всегда какие-то отщепенцы шизанутые из зонтика остались в живых и активно проводят эксперименты.

digitalkid

Похоже на открытый мир кста.

MixedTidus

По каким признакам ты определил ? 😆😆😆

digitalkid MixedTidus

Да посмотри на картинку к новости. Слишком подробная

Игорь Болонев

очередной бульбазавр из очередной мухи...

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