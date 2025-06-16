В Resident Evil: Requiem раскроют скрытую правду о катастрофе в Раккун-Сити

Ранее стало известно о том, что одним из протагонистов Resident Evil: Requiem станет Грейс Эшкрофт - аналитик ФБР, которая расследует серию загадочных смертей, каждая из которых имеет странные биологические особенности. Сообщается, что сюжет игры сосредоточится на расследовании таинственной болезни, ставшей причиной вспышки инфекции.

Официальный сайт игры намекает, что Грейс раскроет скрытую правду о биологической катастрофе, возможно связанную с деятельностью её покойной матери Алисы Эшкрофт. В описании фигурирует вопрос о том, станет ли эта игра "реквиемом", который поставит точку в истории трагедии.

Выход игры состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.