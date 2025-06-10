Возвращение во тьму: Режиссёр Resident Evil: Requiem подтвердил глубокую связь с основной сюжетной линией серии

На прошлой неделе в рамках Summer Game Fest 2025 компания Capcom официально представила Resident Evil: Requiem — девятую номерную часть культовой хоррор-франшизы. Несмотря на эффектный дебютный трейлер, детали проекта остаются в секрете. Однако теперь появились первые заявления от самого режиссёра игры — Коси Наканиси, хорошо известного фанатам по Resident Evil 7.

В специальном видеопослании, подготовленном для участников Ambassador Program, Наканиси поделился первыми комментариями о проекте. Он подтвердил, что Requiem — это не просто новая история в мире Biohazard, но важная часть основной сюжетной линии. По его словам, игра будет совмещать мрачную атмосферу Resident Evil 7 с масштабом и структурой Revelations, но при этом получит ещё больший размах и глубину.

Главной героиней станет новая протагонистка по имени Грейс, а повествование вновь будет вестись от первого лица — формат, который Наканиси называет идеальным для передачи ужаса. В трейлере также промелькнули хорошо знакомые поклонникам элементы, включая культовый участок полиции Raccoon City (RPD), что ещё раз подчёркивает связь Requiem с центральной сюжетной аркой серии.

По словам режиссёра, фанатов ждёт «самый радующий» проект из тех, над которыми он работал, и это лишь начало — многие важные детали пока не раскрыты. Тем не менее, ключевая информация уже озвучена: релиз Resident Evil: Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Подробности обещают раскрывать постепенно в течение года.