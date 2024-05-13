Все утечки по Resident Evil 9 устарели на три года, но игру все же анонсируют уже скоро

Авторитетный инсайдер под ником Dusk Golem, который специализируется на утечках из компании Capcom, поделился длинным тредом, в котором коснулся истории слухов вокруг Resident Evil 9. Не так давно сообщалось, что разработка хоррора находится на финальной стадии и его анонс состоится уже в ближайшее время. Это действительно так, подтверждает Dusk Golem, однако все другие сведения, включая главных героев и место действия игры, могут быть уже не актуальны.

Инсайдер признался, что практически все курсирующие слухи вокруг Resident Evil 9 исходят исключительно от него. Он призвал не верить никаким другим сторонним источникам, которые, по его мнению, сейчас просто вырывают его старые публикации из общего контекста. Это касается недавних сливов о Леоне, который якобы должен стать главным героем всей игры, а также информации о месте действия новой части.

Как отмечает Dusk Golem, в этих публикациях все же есть своя доля правды. Так или иначе, Леон фигурировал в сюжете Resident Evil 9, а история разворачивалась на острове в море Юго-Восточной Азии. Вот только эти сведения были получены им еще в 2020 году, еще до пандемии коронавируса. Учитывая, что с момента утечки прошло больше трех лет, разработчики могли многие изменить. Так в свое время было с Resident Evil 8.

Что касается релиза Resident Evil 9, у инсайдера есть сразу несколько источников, которые указывают на временное окно 2025-2026 годы.